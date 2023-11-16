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Published Сегодня, 13:56

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Updated Сегодня, 13:58

В Омском районе построили новую плотину

В Омском районе построили новую плотину

16 ноября 2023, 13:56
Фото: 1MI
Капитальный ремонт дамбы на ручье Новоомская балка должны были завершить к концу ноября, но справились раньше.

В центре поселка Новоомский завершилось восстановление земляной плотины, которое велось в два этапа. Контракт на выполнение работ стоимостью 19,63 млн рублей был заключен 5 сентября 2022 года. Согласно ему, подрядчик — ООО «Октагон» — должен был завершить все работы к концу ноября, но сдал объект досрочно. Строительство дамбы стало возможным благодаря софинансированию из федерального и регионального бюджетов.

Для пяти тысяч местных жителей Новоомская балка очень важна: ее ресурсы используются для хозяйственно-бытовых нужд, кроме того, она богата на рыбу.

«В нашей засушливой местности любые водоемы, которые появляются в поселках и аккумулируют запасы пресной воды, безусловно нужны», — отметил замминистра природных ресурсов и экологии Омской области Сергей Палагута.

Теперь гидротехническое сооружение не только поддерживает уровень воды, но и соединяет два сельских берега дорогой. Администрация Омского района планирует за счет грантовой поддержки уложить здесь твердое покрытие для автомобилей и пешеходов.

«Мы видим сейчас текущее состояние водоема. Что произошло бы с ним, если бы дамбы не было? И, конечно, зона рекреации должна быть у жителей», — считает замглавы Омского района по вопросам развития сельхозпроизводства и экономической политике Денис Волужев.

Как ранее сообщал Город55, размыв плотины начался более 20 лет назад, и она годами разрушалась, пока ее не взяла на баланс администрация района.

#Общество#Омская область#Строительство#Омский район#Наталья Александрова#Важное
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