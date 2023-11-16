В Омском районе построили новую плотину

В центре поселка Новоомский завершилось восстановление земляной плотины, которое велось в два этапа. Контракт на выполнение работ стоимостью 19,63 млн рублей был заключен 5 сентября 2022 года. Согласно ему, подрядчик — ООО «Октагон» — должен был завершить все работы к концу ноября, но сдал объект досрочно. Строительство дамбы стало возможным благодаря софинансированию из федерального и регионального бюджетов.