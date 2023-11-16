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Published Сегодня, 04:42

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В «Единой России» осудили высказывание Провозина о банных льготах как анахронизме

В «Единой России» осудили высказывание Провозина о банных льготах как анахронизме

16 ноября 2023, 04:42
Фото: Город55
Спикер Горсовета Владимир Корбут пообещал разъяснить депутату его ошибку.

В региональном руководстве партии «Единая Россия» и руководстве Омского городского Совета прокомментировали вчерашнее высказывание депутата Алексея Провозина о льготах в муниципальных банях. Как писал Город55, Провозин назвал льготный тариф «анахронизмом» и «пережитком 19-го века», уточнив, правда, что это его «субъективная точка зрения». Его не поддержали уже на заседании, а сегодня прозвучало решительное осуждение.

На высказывание Провозина откликнулся председатель Горсовета Владимир Корбут, который состоит в региональном политсовете «Единой России». Он отметил, что депутат должен в первую очередь высказывать позицию своих избирателей, а не рассказывать о личных взглядах. При этом избиратели Провозина с его словами об «анахронизме» наверняка не согласятся.

— Алексей Провозин — опытный депутат, многое говорит и делает правильно, но в данном случае я не согласен с его словами, — уточнил Корбут. — Как и наши коллеги, которые еще на заседании не поддержали позицию Алексея Николаевича. Я разъясню ему, что бани выполняют важную социальную роль, к тому же очень актуальным остается и выполнение задачи по их сохранению для нужд «особого периода». Подобные одиозные высказывания для депутата недопустимы и должны быть исключены…

Напомним: на вчерашнем заседании комитета не принимались никакие решения. Депутаты приняли к сведению доклад исполняющего обязанности главы МУПа «Банное хозяйство» Ивана Перфилова и согласились с тем, что над судьбой муниципальных бань надо думать дальше, не подвергая сомнению определенные параметры. В числе этих параметров сохранение льготного тарифа на банные услуги. В следующий раз положение в «Банном хозяйстве» будут обсуждать на пленарном заседании Горсовета.

«Нету денежек — нету девушек»: в Горсовете прокомментировали будущее омских бань
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#Общество#Владимир Корбут#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Алексей Провозин#Бани
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