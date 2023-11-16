В «Единой России» осудили высказывание Провозина о банных льготах как анахронизме

Напомним: на вчерашнем заседании комитета не принимались никакие решения. Депутаты приняли к сведению доклад исполняющего обязанности главы МУПа «Банное хозяйство» Ивана Перфилова и согласились с тем, что над судьбой муниципальных бань надо думать дальше, не подвергая сомнению определенные параметры. В числе этих параметров сохранение льготного тарифа на банные услуги. В следующий раз положение в «Банном хозяйстве» будут обсуждать на пленарном заседании Горсовета.