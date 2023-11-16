В Омске осудили водителей, по вине которых погибла 71-летняя пенсионерка

32-летний водитель мини-фургона, в свою очередь, не стал снижать скорость. Его автомобиль занесло на дороге. Не справившись с управлением, омич выехал на тротуар и сбил 71-летнюю женщину. Также он врезался в сугроб и опору городского электроосвещения. Полученные травмы для пенсионерки оказались смертельными: она скончалась в больнице.