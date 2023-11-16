В Омске осудили водителей, по вине которых погибла 71-летняя пенсионерка

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В Первомайском районном суде Омска вынесли приговор 20-летнему и 32-летнему мужчинам. Их признали виновными в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Авария произошла 4 февраля 2023 года. 20-летний омич за рулем авто «Ниссан Тино» перестраивался на перекрестке улицы Герцена и нарушил ПДД в попытке опередить автомобиль, поворачивающий перед ним налево. При этом он не включил вовремя поворотник и не предоставил право преимущественного движения ИЖ-27175.
32-летний водитель мини-фургона, в свою очередь, не стал снижать скорость. Его автомобиль занесло на дороге. Не справившись с управлением, омич выехал на тротуар и сбил 71-летнюю женщину. Также он врезался в сугроб и опору городского электроосвещения. Полученные травмы для пенсионерки оказались смертельными: она скончалась в больнице.
Водитель мини-фургона в суде полностью признал свою вину в отличие от водителя авто «Ниссан Тино». В итоге первого приговорили к двум годам принудительных работ, а 20-летнего омича — к 2,5 годам принудительных работ. 5% от их зарплат удержат в доход государства.
Помимо этого, мужчины в течение 1 и 2 лет соответственно не смогут управлять транспортными средствами. А мужу погибшей омички виновные должны в солидарном порядке выплатить 1,5 млн рублей.