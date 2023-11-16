В хвосте всех рейтингов. Как в Омской области годами не решают экологические проблемы

В 2018 году Омск стал одним из российских городов, в котором реализуют нацпроект «Чистый воздух». На него до 2024 года обещали потратить огромную сумму в 116 млрд рублей. Помимо этого, в регионе появилась общественная организация «Экологическая гвардия», заработали посты контроля качества воздуха, но люди как страдали от грязного воздуха и выбросов, так и продолжают это делать сегодня. Жалобы на ужасные запахи появляются практически ежедневно, а режим «черного неба» иногда объявляют по несколько дней подряд. В августе режим НМУ действовал 21 день из 31-го.