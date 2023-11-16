В хвосте всех рейтингов. Как в Омской области годами не решают экологические проблемы

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В «Национальном экологическом рейтинге» общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» по итогам осени 2022 года Омская область оказалась на последнем 85 месте. Спустя год мало что поменялось: по итогам лета у региона 82 место.
Проблемы экологии Омска гремят на всю Россию, а их решение переходит от губернатора к губернатору. Так и президент Владимир Путин во время встречи с новым руководителем региона Виталием Хоценко одной из главных задач назвал улучшение экологической ситуации. Нельзя сказать, что в регионе совсем не предпринимается никаких мер, но их однозначно недостаточно для того, чтобы заметить положительные изменения.
В 2018 году Омск стал одним из российских городов, в котором реализуют нацпроект «Чистый воздух». На него до 2024 года обещали потратить огромную сумму в 116 млрд рублей. Помимо этого, в регионе появилась общественная организация «Экологическая гвардия», заработали посты контроля качества воздуха, но люди как страдали от грязного воздуха и выбросов, так и продолжают это делать сегодня. Жалобы на ужасные запахи появляются практически ежедневно, а режим «черного неба» иногда объявляют по несколько дней подряд. В августе режим НМУ действовал 21 день из 31-го.
В рамках программы «Чистый воздух» в регионе сосредоточились на выполнении четырех мероприятий, которые должны были к 2024 году изменить к лучшему экологическую ситуацию. Речь идет о следующих шагах:
Хоть срок завершения многих мероприятий намечен на 2024 год, а в сентябре 2023-го вице-премьер РФ Виктория Абрамченко подписала обновленный комплексный план по снижению выбросов в Омске до 2026 года, можно подвести определенные итоги и констатировать, что предпринимаемых мер оказалось недостаточно.
Для города привычным делом стали «газовые атаки». Превышения норм по хлориду водорода, сероводороду, фенолу, меркаптану и другим опасным для человека веществам фиксируются еженедельно. Однако прекратить выбросы либо найти загрязнителей атмосферы в Омской области не могут на протяжении нескольких лет.
Предпринимаемых промышленными компаниями усилий для заботы об окружающей среде не хватает. За недостаточное снижение выбросов предприятия наказывают предупреждениями и штрафами.
Более половины всех выбросов в Омской области связаны с работой на буром угле. Например, ТГК-11, которая курируют работу ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 использует угольное сырье. По прогнозам федерального Минэнерго, перевести эти две теплоэлектростанции на газ удастся ориентировочно через 30 лет — в 2052 году.
К концу 2024 года в Омске планируют рекультивировать четыре мусорных полигона, это мероприятие обойдется в 8,2 млрд рублей. Речь идет о миллионах кубометров ТКО. Например, площадь одной свалки, закрытой в 1986 году и расположенной между СНТ «Ромашка» и Северо-Восточным кладбищем, составляет 35,8 гектаров, что сопоставимо с 50 футбольными полями. Ожидается, что после завершения работ, объем вредных выбросов в городскую атмосферу сократится на 14,5 тысячи тонн, что составляет 9% от выхлопов всей омской промышленности.
Пока в регионе занимаются рекультивацией свалок, ежегодно появляется примерно 1 млн тонн ТБО. В 2020-м году теперь уже экс-министр природных ресурсов Илья Лобов заявлял, что 80% этого объема никогда не будет переработано. Бьют тревогу из-за многочимленных свалок, заполонивших лесные массивы и обочины дорог, и жители сельских районов. Вот только в районах пока нет мусороперерабатывающих комплексов: в Таврическом районе комплекс должны сдать в эксплуатацию в 2024 году, в Таре — еще на два года позже.
Не способствует улучшению экологии в регионе и ситуация с вырубками и кронированием деревьев. Тема для Омска болезненная: каждый месяц только официально одобряют снос нескольких тысяч деревьев, а есть еще — незаконные вырубки и плохая приживаемость деревьев, которые садят в городе. За последние девять лет средняя площадь зеленых насаждений на одного жителя уменьшилась с 15,2 до 11,68 кв. м. Этот момент точно не внушает оптимизма.
Однако не во всех городах реализация экологических программ заканчивается слабыми результатами. В градообразующем для Норильска предприятии «Норникель» с экологическими проблемами решили бороться сразу по трем фронтам. После закрытия в 2016 году старого никелевого завода в Красноярском крае сократился выброс вредных веществ в атмосферу, а для сохранения выпускаемой продукции ее производство перераспределили на другие площадки за чертой Норильска.
В октябре в Норильске, который ранее был одним из самых грязных городов в России, власти Красноярского края и «Норникель» запустили уникальный проект — «Серную программу». Идея ее реализации заключается в нейтрализации вредного диоксида серы (побочный продукт металлургического производства) и превращении этого вещества в нейтральный, экологичный гипс, который впоследствии можно использовать в строительстве. Эту программу собираются запустить в масштабах всей страны и уже включили ее в федеральный проект «Чистый воздух».
Отметим, что первым объектом масштабной «Серной программы» стал Надеждинский металлургический завод. Ожидается, что после запуска программы на предприятии вредные выбросы в атмосферу уже в этом году сократятся на 20%, а в следующем — на 45%.