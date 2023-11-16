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Posted Вчера, 17:26

Published Вчера, 17:26

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

S. T. A. L. K. E. R. 2 может появиться в России

16 ноября 2023, 17:26
В России исследуют возможность ввоза в страну игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl путем параллельного импорта, если она будет выпущена на физических носителях.

Об этом RTVI сообщила Русская ассоциация дистрибьютеров и импортеров видеоигр (Р.А.Д.И. Видеоигр).

На данный момент нет официальной информации о наличии физического издания игры, и дата ее релиза также не объявлена. Как только появятся подтвержденные сведения о физическом издании и релизе игры, будет рассмотрена возможность параллельного импорта в Россию.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — ожидаемый шутер от первого лица с открытым миром, разрабатываемый компанией GSC Game World для платформы Microsoft Windows. Действие игры разворачивается в постапокалиптической зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Предположительно, игра должна выйти в 2024 году на ПК и Xbox.

#Общество
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