С дорожной сумкой и рюкзаком. В Омске исчез 14-летний парень в очках

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск» сообщили об исчезновении 14-летнего парня. Его пытаются найти со вчерашнего дня. Он вышел из дома по улице Верхнеднепровская, 267 к 4 и пропал.
Молодой человек был одет в куртку-парку с подкладом зеленого цвета, в черные джинсы и такого же цвета ботинки на шнуровке. С собой у него была черная дорожная сумка, темно-синий рюкзак с серыми вставками.
В качестве особых примет были выделены очки. Ориентировка с фотографией опубликована в сообществе «Доброспас-Омск». Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или в полицию по номеру 02(102).