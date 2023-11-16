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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

иллюстрация

С дорожной сумкой и рюкзаком. В Омске исчез 14-летний парень в очках

16 ноября 2023, 10:05
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске исчез 14-летний парень в очках с черной дорожной сумкой

Подростка ищут со вчерашнего дня, но поиски пока не дают результатов.

В поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск» сообщили об исчезновении 14-летнего парня. Его пытаются найти со вчерашнего дня. Он вышел из дома по улице Верхнеднепровская, 267 к 4 и пропал.

Молодой человек был одет в куртку-парку с подкладом зеленого цвета, в черные джинсы и такого же цвета ботинки на шнуровке. С собой у него была черная дорожная сумка, темно-синий рюкзак с серыми вставками.

В качестве особых примет были выделены очки. Ориентировка с фотографией опубликована в сообществе «Доброспас-Омск». Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или в полицию по номеру 02(102).

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Пропал человек#Доброспас#Алина Ясинская
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