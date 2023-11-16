Россия и Финляндия прекращает пассажирские и грузовые перевозки на закрытых КПП

Работать будут только четыре пункта на севере страны: Ниирале, Иматре, Ваалимаа и Нуйямаа. Они находятся ближе всего к Санкт-Петербургу, Мурманску и Карелии. Четыре других пункта, включая Саллу, Вартиус, Райя-Йосепи и Куусамо, будут продолжать работу в обычном режиме.