Россия и Финляндия прекращает пассажирские и грузовые перевозки на закрытых КПП

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Пассажирские и грузовые перевозки на закрытых контрольно-пропускных пунктах на границе Финляндии с Россией будут прекращены 18 ноября. Это решение было принято финскими властями, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Работать будут только четыре пункта на севере страны: Ниирале, Иматре, Ваалимаа и Нуйямаа. Они находятся ближе всего к Санкт-Петербургу, Мурманску и Карелии. Четыре других пункта, включая Саллу, Вартиус, Райя-Йосепи и Куусамо, будут продолжать работу в обычном режиме.