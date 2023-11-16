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Россия и Финляндия прекращает пассажирские и грузовые перевозки на закрытых КПП

Россия и Финляндия прекращает пассажирские и грузовые перевозки на закрытых КПП

16 ноября 2023, 19:00
Фото: 1MI
Работать будут только четыре пункта на севере страны, которые находятся ближе к Санкт-Петербургу, Мурманску и Карелии.

Пассажирские и грузовые перевозки на закрытых контрольно-пропускных пунктах на границе Финляндии с Россией будут прекращены 18 ноября. Это решение было принято финскими властями, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Работать будут только четыре пункта на севере страны: Ниирале, Иматре, Ваалимаа и Нуйямаа. Они находятся ближе всего к Санкт-Петербургу, Мурманску и Карелии. Четыре других пункта, включая Саллу, Вартиус, Райя-Йосепи и Куусамо, будут продолжать работу в обычном режиме.

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