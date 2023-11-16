Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

РЭО планирует построить пять объектов обращения с ТКО в Амурской области

РЭО планирует построить пять объектов обращения с ТКО в Амурской области

16 ноября 2023, 12:04
Фото: 1MI
В рамках встречи генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Амурской области Василий Орлов обсудили вопросы развития отрасли обращения с отходами в регионе и инвестпроекты по возведению на территории субъекта комплексов по переработке отходов.

Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

По сообщению издания 56orb.ru, Денис Буцаев отметил, что должен быть продуман особенный подход к развитию инфраструктуры обращения с отходами в регионах, где присутствует проблема труднодоступности населенных пунктов. Амурская область из их числа. Согласно федеральной схеме в Амурской области планируется строительство пяти комплексных объектов по обращению с ТКО общей мощностью обработки 190 тысяч тонн в год и утилизации 54 тысячи тонн. Реализация этих проектов позволит достичь поставленных в Указе Президента Российской Федерации № 474 целей.

Кроме того, на встрече между РЭО и Амурской областью было подписано соглашение о сотрудничестве по формированию комплексной системы обращения с ТКО в регионе. Соглашение направлено на совместную деятельность по созданию и эксплуатации объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО на территории Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов выразил уверенность в том, что сотрудничество с компанией позволит эффективно развивать сферу обращения с отходами, используя лучшие практики других регионов.

«У нас есть перспективные проекты по переработке отходов. Уверен, при поддержке Российского экологического оператора они будут реализованы», — сказал губернатор Амурской области.

Соглашение между Российским экологическим оператором и правительством Амурской области предусматривает определение источников финансирования инвестиционных проектов, а также проведение мероприятий по привлечению инвестиций в Амурскую область для создания необходимой инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, инвестпроекты могут рассчитывать на поддержку со стороны Российского экологического оператора.

Отмечается, что создание такой инфраструктуры в регионах способствует улучшению экологической ситуации и формированию в России экономики замкнутого цикла.

Подпишитесь
В хвосте всех рейтингов. Как в Омской области годами не решают экологические проблемы
Сегодня, 03:30
Оказался на улице после смерти хозяина. В Омске неизвестные жестоко избили пса
Сегодня, 04:31
Грозит административка. В омской прокуратуре проверили ОмГУ из-за нарушения закона
Сегодня, 08:01
Планы до нового года. В Омской области хотят запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим
Сегодня, 08:15
Кормили просрочкой и из грязной посуды. В омской школе нашли многочисленные нарушения
Сегодня, 04:57
Новая волна. В Нефтяниках из-за коммунальной аварии вновь пропало отопление
Сегодня, 06:53