РЭО планирует построить пять объектов обращения с ТКО в Амурской области

По сообщению издания 56orb.ru, Денис Буцаев отметил, что должен быть продуман особенный подход к развитию инфраструктуры обращения с отходами в регионах, где присутствует проблема труднодоступности населенных пунктов. Амурская область из их числа. Согласно федеральной схеме в Амурской области планируется строительство пяти комплексных объектов по обращению с ТКО общей мощностью обработки 190 тысяч тонн в год и утилизации 54 тысячи тонн. Реализация этих проектов позволит достичь поставленных в Указе Президента Российской Федерации № 474 целей.