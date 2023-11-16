РЭО планирует построить пять объектов обращения с ТКО в Амурской области

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве.
По сообщению издания 56orb.ru, Денис Буцаев отметил, что должен быть продуман особенный подход к развитию инфраструктуры обращения с отходами в регионах, где присутствует проблема труднодоступности населенных пунктов. Амурская область из их числа. Согласно федеральной схеме в Амурской области планируется строительство пяти комплексных объектов по обращению с ТКО общей мощностью обработки 190 тысяч тонн в год и утилизации 54 тысячи тонн. Реализация этих проектов позволит достичь поставленных в Указе Президента Российской Федерации № 474 целей.
Кроме того, на встрече между РЭО и Амурской областью было подписано соглашение о сотрудничестве по формированию комплексной системы обращения с ТКО в регионе. Соглашение направлено на совместную деятельность по созданию и эксплуатации объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО на территории Амурской области.
Глава Амурской области Василий Орлов выразил уверенность в том, что сотрудничество с компанией позволит эффективно развивать сферу обращения с отходами, используя лучшие практики других регионов.
«У нас есть перспективные проекты по переработке отходов. Уверен, при поддержке Российского экологического оператора они будут реализованы», — сказал губернатор Амурской области.
Соглашение между Российским экологическим оператором и правительством Амурской области предусматривает определение источников финансирования инвестиционных проектов, а также проведение мероприятий по привлечению инвестиций в Амурскую область для создания необходимой инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, инвестпроекты могут рассчитывать на поддержку со стороны Российского экологического оператора.
Отмечается, что создание такой инфраструктуры в регионах способствует улучшению экологической ситуации и формированию в России экономики замкнутого цикла.