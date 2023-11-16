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Posted 16 ноября, 11:53

Published 16 ноября, 11:53

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

иллюстрация

Работает следком. В Омской области за ноябрь по неосторожности сгорели три мужчины

16 ноября 2023, 11:53
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области за ноябрь по неосторожности сгорели три мужчины

Следователи просят местных жителей не злоупотреблять спиртным, из-за чего нередко происходят несчастные случаи.

В СУ СК РФ по Омской области сообщили статистику пожаров, в которых погибали люди. С начала 2023 года следователи провели больше 80 проверок по данным фактам. Стало известно, из-за чего чаще всего случались трагедии.

По информации регионального следкома, распространены следующие причины: курение в постели, неисправность печного отопления и замыкание электропроводки. Например, в этом месяце сгорели 55-летний и 62-летний мужчины. Они перепили алкоголь и не уследили за печкой. Смерть наступила от острого отравления окисью углерода.

Другой инцидент зарегистрировали накануне вечером, 15 ноября. По информации следствия, примерно в семь вечера в частном доме по улице Олега Кошевого погиб 63-летний мужчина. По данным экспертов, пожар случился из-за того, что он курил в постели. По данному факту следком проводит доследственную проверку.

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#Омск#Омская область#Пожары#Алкоголь#Доследственная проверка#Новости#Возгорание#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
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