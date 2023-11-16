Работает следком. В Омской области за ноябрь по неосторожности сгорели три мужчины

Posted 16 ноября, 11:53
Published 16 ноября, 11:53
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В СУ СК РФ по Омской области сообщили статистику пожаров, в которых погибали люди. С начала 2023 года следователи провели больше 80 проверок по данным фактам. Стало известно, из-за чего чаще всего случались трагедии.
По информации регионального следкома, распространены следующие причины: курение в постели, неисправность печного отопления и замыкание электропроводки. Например, в этом месяце сгорели 55-летний и 62-летний мужчины. Они перепили алкоголь и не уследили за печкой. Смерть наступила от острого отравления окисью углерода.
Другой инцидент зарегистрировали накануне вечером, 15 ноября. По информации следствия, примерно в семь вечера в частном доме по улице Олега Кошевого погиб 63-летний мужчина. По данным экспертов, пожар случился из-за того, что он курил в постели. По данному факту следком проводит доследственную проверку.