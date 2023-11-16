Пятая гуманитарная миссия России: Поддержка жителей анклавов сектора Газа

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
По информации, после доставки гуманитарной помощи в Египет, египетские власти возьмут на себя передачу груза в сектор Газа для его последующей доставки мирному населению.
«Ил-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта Жуковский в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза находятся аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания общим весом около 21 тонны», — сообщает МЧС.
Эта гуманитарная миссия уже является пятой по счету, проводимой Россией в пользу жителей анклавов.