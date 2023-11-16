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Пятая гуманитарная миссия России: Поддержка жителей анклавов сектора Газа

16 ноября 2023, 10:46
Специальный самолет МЧС России будет доставлять дополнительные 21 тонну гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, как сообщили в ведомстве. Ил-76 МЧС России приземлится в аэропорту города Эль-Ариш в Египте, пишет Pravda.Ru.

По информации, после доставки гуманитарной помощи в Египет, египетские власти возьмут на себя передачу груза в сектор Газа для его последующей доставки мирному населению.

«Ил-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта Жуковский в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза находятся аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания общим весом около 21 тонны», — сообщает МЧС.

Эта гуманитарная миссия уже является пятой по счету, проводимой Россией в пользу жителей анклавов.

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