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На новом омском маршруте организуют дополнительные рейсы

По просьбам омичей. На новом автобусном маршруте №108 организуют дополнительные рейсы

16 ноября 2023, 08:45
Фото: 1MI

На новом омском маршруте организуют дополнительные рейсы

Добавленные рейсы начнут курсировать по утрам с 17 ноября.

Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Решение организовать дополнительные рейсы было принято после многочисленных обращений жителей Привокзального поселка и улицы Демьяна Бедного. Вопросам занялся департамент транспорта.

Так, начиная с 17 ноября, утром по маршруту №108 («Железнодорожная больница — Ул. Сали Катыка») будут ходить дополнительные рейсы. Отправление автобусов от конечных остановок будет происходить в следующее время:

  • «Ул. Сали Катыка» в 6:30 и 6:45;
  • «Железнодорожная больница» в 7:00 и 7:17.

Напомним, что маршрут № 108 обслуживается четырьмя автобусами среднего класса. Он был запущен 1 ноября, обслуживанием занимается пассажирское предприятие № 8.

Если у вас есть новость, соображение или комментарий, нам можно написать в WhatsApp: 89852716052.

В Омске нашли перевозчика для новых автобусных маршрутов №107 и №108
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#Транспорт#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Автобус#Новости#Пассажирский автобус#Автобусы#Анастасия Баянова#Автобусы Омска
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