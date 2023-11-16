По просьбам омичей. На новом автобусном маршруте №108 организуют дополнительные рейсы

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Решение организовать дополнительные рейсы было принято после многочисленных обращений жителей Привокзального поселка и улицы Демьяна Бедного. Вопросам занялся департамент транспорта.
Так, начиная с 17 ноября, утром по маршруту №108 («Железнодорожная больница — Ул. Сали Катыка») будут ходить дополнительные рейсы. Отправление автобусов от конечных остановок будет происходить в следующее время:
Напомним, что маршрут № 108 обслуживается четырьмя автобусами среднего класса. Он был запущен 1 ноября, обслуживанием занимается пассажирское предприятие № 8.
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