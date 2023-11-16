Планы до нового года. В Омской области хотят запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим

О запуске авиарейсов в Тару и Усть-Ишим Виталий Хоценко заявлял в начале этой осени. Глава региона хочет оценить, насколько они будут востребованы. Перевозки планируют сделать субсидируемыми. Однако запустить самолеты так просто не получится: необходим ремонт взлетных полос. Их не использовали в Таре и Усть-Ишиме больше 20 лет.