Планы до нового года. В Омской области хотят запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:19
В правительстве Омской области запланировали перераспределение денежных средств на обеспечение доступности транспортных услуг. Согласно опубликованному проекту постановления, в регионе намерены развивать структуру местных авиалиний.
Средства в размере 12 млн рублей будут взяты с объема, предназначенного для субсидирования региональных перевозок, пишет «СуперОмск». В пояснительной записке к проекту уточняется, что в 2023 году планируется открытие авианаправления Омск-Тара.
Этот вариант пассажирских перевозок рассматривается в рамках плана по организации местного воздушного сообщения по маршруту Омск — Тара — Усть-Ишим. Его подготовили по поручению омского губернатора.
О запуске авиарейсов в Тару и Усть-Ишим Виталий Хоценко заявлял в начале этой осени. Глава региона хочет оценить, насколько они будут востребованы. Перевозки планируют сделать субсидируемыми. Однако запустить самолеты так просто не получится: необходим ремонт взлетных полос. Их не использовали в Таре и Усть-Ишиме больше 20 лет.