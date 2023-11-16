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иллюстрация

Планы до нового года. В Омской области хотят запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим

16 ноября 2023, 08:15
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области хотят до нового года запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим

На эти цели собираются тратить деньги, выделяемые на субсидирование региональных перевозок.

В правительстве Омской области запланировали перераспределение денежных средств на обеспечение доступности транспортных услуг. Согласно опубликованному проекту постановления, в регионе намерены развивать структуру местных авиалиний.

Средства в размере 12 млн рублей будут взяты с объема, предназначенного для субсидирования региональных перевозок, пишет «СуперОмск». В пояснительной записке к проекту уточняется, что в 2023 году планируется открытие авианаправления Омск-Тара.

Этот вариант пассажирских перевозок рассматривается в рамках плана по организации местного воздушного сообщения по маршруту Омск — Тара — Усть-Ишим. Его подготовили по поручению омского губернатора.

О запуске авиарейсов в Тару и Усть-Ишим Виталий Хоценко заявлял в начале этой осени. Глава региона хочет оценить, насколько они будут востребованы. Перевозки планируют сделать субсидируемыми. Однако запустить самолеты так просто не получится: необходим ремонт взлетных полос. Их не использовали в Таре и Усть-Ишиме больше 20 лет.

По региону на самолете. Из Омска планируют запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим
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#Транспорт#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Авиаперевозки#Авиарейсы#Тара#Алина Ясинская#Субсидируемые рейсы
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