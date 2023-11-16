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Письма можно отправить в муниципальной библиотеке

Письмо волшебнику. В Омске заработает «Сказочная почта Деда Мороза»

16 ноября 2023, 05:22
Фото: 1MI
Письма можно отправить в муниципальной библиотеке

В Омске запустят Сказочную почту Деда Мороза

В проекте можно поучаствовать в любой городской библиотеке.

В Омске в пятницу, 17 ноября, заработает ежегодный проект «Сказочная почта Деда Мороза». Как отметил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале, старт акции приурочен ко Дню рождения Деда Мороза.

Проект существует с 2010 года, и за это время больше 20 тысяч жителей из 40 городов нашей страны и даже из стран ближнего и дальнего зарубежья отправили и получили письма-поздравления.

Отправить свои письма юные омичи смогут в любой муниципальной библиотеке Омска до 25 декабря, а также в Центральной городской библиотеке Стаханова до 1 декабря. Вдобавок к этому работает и электронная почта Деда Мороза — такое письмо можно отправить через сайт омских библиотек. В ответ автор письма получит мультимедийную открытку.

Сергей Шелест добавил, что в 2023 году на ответных открытках от Деда Мороза для омичей разместится картина «Рождественская ночь в атаманском хуторе» художника Сергея Сочивко. Омский художник с мировым именем дал согласие на использование своей картины в проекте.

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#Общество#Омск#Омская область#Новый год#Дед мороз#Письмо Деду Морозу#Новости#Ольга Акамова#Омский дед мороз#Новый год 2024
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