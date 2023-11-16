Отец-основатель ЛНР: путь домой Алексея Карякина

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:20
Ведь он стоял у истоков Луганской Народной Республики, является Героем ЛНР.
В настоящий момент Алексей Карякин занимает пост председателя Общественной палаты ЛНР. О том, какой путь ему пришлось пройти, прежде чем оказаться дома, в России, Алексей рассказал в интервью журналисту, работающему в новых регионах для проекта «Путь домой».
«Власть бросила „беркутов“…, а мы бросили мирную жизнь и объединились в идее противостояния»
Сотрудники украинских правоохранительных органов стали первыми жертвами массовых протестов в Киеве в 2014 году. Сам факт происходящего, наряду с безнаказанностью со стороны власти, вызвал волнения на Юго-Востоке Украины — «появились очаги сопротивления». «Когда увидели этот беспредел в Киеве, когда увидели, как наших „беркутов“ жгут и издеваются над бойцами Внутренних Войск, причем безнаказанно. Их абсолютно бросила власть… Вот в тот момент мы бросили то, ради чего жили, — мирную жизнь, продвижение в бизнесе и тому подобное… и объединились в идее противостояния», — вспоминает Алексей Карякин.
Памятник Ленину как точка притяжения
Люди, которые решили отстаивать свою гражданскую позицию, оказывать сопротивление властям, собирались в районных городах возле памятника Ленину. Так, в городе Стаханове на месте «притяжения», по словам Алексея Карякина, он и познакомился с Валерием Дмитриевичем Болотовым (1970–2017), который станет первым главой ЛНР, в то время как Карякин возглавит парламент Луганской Народной Республики.
«Если гора не идет к Магомету…»
Утром 5 апреля 2014 года Алексей Карякин вместе с еще пятью активистами был задержан и помещен в ИВС Ленинского РОВД Луганска. Желая пообщаться «с генералом Петрулевичем, являвшимся на тот момент руководителем областной СБУ», граждане услышали не самый доброжелательный ответ. «Быдло, вы получили, что хотели, разойдитесь!» — вспоминает Карякин слова офицера, которые, по его мнению, стали спусковым крючком.
«И раз гора не идет к Магомету, то… Мы поднялись к нему на третий этаж и задали все вопросы. На что он тогда ответил: „Вы понимаете, что обратного пути у вас нет?“ — рассказывает Алексей. — Ну нет, да и нет! Зато сегодня у нас есть Республика».
На следующий день митингующие заблокировали улицу перед бывшим зданием СБУ, в котором теперь разместился штаб сопротивления.
Какие изначально строили планы?
«И когда мы вошли в здание СБУ, и когда была первая встреча с ОБСЕ, никто тогда и думать себе не позволял о какой-то отдельной субъективности! Мы на тот момент просто хотели, чтоб дали больше полномочий регионам. У нас основные требования были: перестать преследовать „беркутов“ и бойцов Внутренних войск, остановить нападки на наш родной язык, потому что это наш язык, мы на нем думаем и видим сны. Также мы тогда требовали увеличить полномочия, чтобы мы здесь, на своей территории, могли сами принимать региональные какие-то решения», — делится Алексей Карякин целями и требованиями, с которыми активные граждане вошли в здание бывшей СБУ.
«Пришлось начинать все с самого начала»
11 мая 2014 года в Луганской области прошел референдум, по итогам которого было объявлено о государственной самостоятельности ЛНР. А 18 мая Алексей Карякин стал главой парламента Луганской Народной Республики.
«Первое, что мы сделали, когда зашли в здание администрации, — попросили остаться все-таки людей на рабочих местах, — говорит Алексей, — потому что эти люди знали свою работу, и их опыт был нам очень важен».
Однако сотрудники «забрали с подоконников свои цветы» и ушли. И новому правительству пришлось учиться заново строить структуру и управлять государством.
Наступило самое тяжелое время
25 мая 2014 года президентом Украины был избран Петр Порошенко. А уже в июне ВСУ развернули наступление и вскоре подошли к Луганску вплотную. Судьба народной республики повисла на волоске.
В июле–августе Луганск был оккупирован и целых 42 дня выживал. «На тот момент, когда была 42-дневная блокада города… его удерживали 800 человек. И вот благодаря тому, что были такие летучие подразделения, то есть, когда поступала команда о попытке прорыва, сразу подъезжали, подхватывали, и таким образом купировали, создавалась иллюзия, что здесь нас гораздо больше. И за счет этого, в общем, город и выстоял», — рассказывает Карякин о сложном для Луганска периоде.
Последний флаг Украины на территории Луганской Народной Республики был в Лисичанске. В июле 2014 года его сорвал сын Алексея Карякина.
Пост председателя Общественной палаты ЛНР
Алексей Карякин возглавил Общественную палату ЛНР с момента ее основания 24 июня 2019 года. В то время Республика еще не входила в состав Российской Федерации, но, по словам Карякина, интеграция уже набирала обороты. «Тогда у Леонида Ивановича пал выбор на мою скромную персону, и, соответственно, в тот момент мы начали ее (Общественную палату — Прим. ред.) формировать, начали узнавать, что это такое», — делится общественный деятель.
Под крылом Алексея Карякина палата действует и развивается уже на протяжении четырех лет. Основной акцент на текущий день делается на помощь «ополченцам первой волны 14-го года, участникам СВО» и их детям. «Потому что сейчас самое важное — это показать ребятам на передовой, что они не брошены, что они там не забыты, а о них помнят, чтобы они не заботились и не переживали о том, что происходит дома, поскольку сегодня вся концентрация их внимания должна быть на том, чтобы победить и не пустить врага», — утверждает глава Общественной палаты ЛНР.
Признание
27 сентября 2022 года Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил Алексея Карякина звездой Героя Луганской Народной Республики. Это знаменательное событие пришлось на период проведения референдума «Я приехал в Стаханов, зашел в свою родную 9-ю школу, проголосовал. Встретился с учителями, пообщался. Тут поступил звонок, и сказали, что у меня есть полчаса для того, чтобы быть в кабинете у главы!» — вспоминает Алексей знаковый для него день.
Но мужчина считает, что его заслуга — лишь часть большого подвига, и не забывает своих товарищей, с которыми он начинал строить новую жизнь в родном регионе. Так, по ходатайству Карякина Валерию Болотову, первому главе ЛНР, Геннадию Цыпкалову, первому премьер-министру ЛНР, и Кудрину Денису (позывной — «Хулиган») было присвоено звание Героя Луганской Народной Республики (посмертно).
Путь домой Алексея Карякина
Путь Алексея Карякина был нелегким: он с первого дня боролся за право жить в свободном мире, терял близких, которые разделяли с ним «тяготы и лишения». Мужчина с особой болью вспоминает погибших единомышленников и скромно говорит о себе и своих заслугах перед Родиной. Для него путь домой пока не окончен.
«У нас еще впереди долгий путь и много работы. То, что мы стали субъектом Российской Федерации, то, что мы стали Россией, конечно же, радует. Это тот этап, к которому мы стремились. Но это не окончательный этап, а промежуточный. Дальше предстоит интеграция, очень большой объем работы. Мы должны вникнуть абсолютно во все знания, которые у России имеются, потому что русский мир — это не то, что пытаются рассказать в европейских изданиях, о чем вещает Украина, а в первую очередь это уют, радушие и взаимовыручка», — говорит председатель Общественной палаты ЛНР.