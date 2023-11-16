Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Иллюстрация

Оказался на улице после смерти хозяина. В Омске неизвестные жестоко избили пса

16 ноября 2023, 04:31
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском приюте спасают бездомную собаку, которую жестоко избили на улице

По словам омичей, пес жил в районе Марьяновских улиц в Порт-Артуре.

В Муниципальный приют для животных г. Омска по срочной заявке поступила избитая собака. У бездомного животного, как сообщили в официальной группе учреждения, поврежден глаз и есть подозрения на черепно-мозговую травму.

«Пес неагрессивный, очень контактный, за что и поплатился… Ему очень больно, он плачет и стонет», — рассказали в приюте.
СкриншотСкриншот
СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Официальная группа Муниципального приюта для животных

Оказалось, что пса зовут Беляш, и на улице он оказался после смерти хозяина. Собака жила в районе улиц Марьяновских в Ленинском округе, ее подкармливали местные жители. Они, кстати, отметили, что это не первая собака с травмами за последнее время.

Врачи Муниципального приюта после осмотра обработали раны и назначили лечение для собаки. Сейчас состояние пса стабильное.

«Ему конечно тяжело, очень болит голова. Наши врачи делают все возможное, чтобы облегчить его состояние», — добавили в учреждении.
Провалилась в открытый люк. Омичи вызволили собаку из глубокого колодца
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Избиение#Бездомные собаки#Новости#Приют для животных#Собака#Спасение#Юлия Истомина
Подпишитесь
В хвосте всех рейтингов. Как в Омской области годами не решают экологические проблемы
Сегодня, 03:30
Доставайте валенки! Омскую область в ближайшие сутки накроет сильнейший снегопад
Вчера, 06:40
Стоит поторопиться. На Новый год и праздники в Омске расхватали большинство коттеджей
Вчера, 09:07
Подрядчик не меняется. За охрану метро и аэропорта Омск-Федоровка заплатят 1,6 млн
Сегодня, 03:27
Для художников, музыкантов и актеров. В Омске планируют создать творческий вуз
Вчера, 06:40
Еще три участка на Левобережье Омска хотят застроить огромными складами
Сегодня, 02:24