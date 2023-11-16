Оказался на улице после смерти хозяина. В Омске неизвестные жестоко избили пса

Оказалось, что пса зовут Беляш, и на улице он оказался после смерти хозяина. Собака жила в районе улиц Марьяновских в Ленинском округе, ее подкармливали местные жители. Они, кстати, отметили, что это не первая собака с травмами за последнее время.