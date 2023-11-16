Оказался на улице после смерти хозяина. В Омске неизвестные жестоко избили пса

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
В Муниципальный приют для животных г. Омска по срочной заявке поступила избитая собака. У бездомного животного, как сообщили в официальной группе учреждения, поврежден глаз и есть подозрения на черепно-мозговую травму.
«Пес неагрессивный, очень контактный, за что и поплатился… Ему очень больно, он плачет и стонет», — рассказали в приюте.
Оказалось, что пса зовут Беляш, и на улице он оказался после смерти хозяина. Собака жила в районе улиц Марьяновских в Ленинском округе, ее подкармливали местные жители. Они, кстати, отметили, что это не первая собака с травмами за последнее время.
Врачи Муниципального приюта после осмотра обработали раны и назначили лечение для собаки. Сейчас состояние пса стабильное.
«Ему конечно тяжело, очень болит голова. Наши врачи делают все возможное, чтобы облегчить его состояние», — добавили в учреждении.