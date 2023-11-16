Новую школу искусств на юге Сахалина сдадут в августе 2024 года

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:23
Мэр островной столицы Сергей Надсадин проверил, как продвигаются работы на строительной площадке. Подрядчик уже приступил к обустройству энерго- и инженерных сетей, а также системы вентиляции. Началась установка пожарной и охранной сигнализаций. На зимний сезон запланировали основной объем отделочных работ, а также монтаж внутренних перегородок здания. Весной 2024 года строители приступят к благоустройству прилегающей территории. Как доложил главе города главный инженер подрядной организации ООО «Остов» Владимир Гвон, специалисты работают без отставаний от графика.
Школа искусств — знаковый объект для планировочного района Луговое и всего Южно-Сахалинска. Ход работ находится на особом контроле заказчика — управления капитального строительства, так как в холодное время года подрядчику предстоит выполнить большой объем работ. Особенно важно уделить внимание вопросам благоустройства прилегающей территории. Школа расположена в центре крупного жилого микрорайона, поэтому летом здесь проведут ремонт близлежащих дворов.
С северной стороны будущей школы искусств сейчас находится пустырь. Градоначальник поручил разбить там сквер, где воспитанники учреждения смогут посещать занятия в теплое время года, а также отдыхать. Эскизы будущего общественного пространства уже разработали.
«Безусловно, все наши усилия совместно с правительством Сахалинской области и губернатором Валерием Лимаренко нацелены на сохранение темпов по обустройству комфортной городской среды в Южно-Сахалинске. Это те задачи, которые нам ставит наш лидер — президент России Владимир Путин», — подчеркнул Сергей Надсадин.
По проекту школа искусств разместится в четырехэтажном здании, общая площадь которого составит более 2,3 тысячи кв. м. Помимо учебных классов, здесь появится актовый зал на 135 мест, библиотека, мастерские и помещения для творческих занятий. Учреждение дополнительного образования примет 230 детей.