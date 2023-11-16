Новая волна. В Нефтяниках из-за коммунальной аварии вновь пропало отопление

Ранее Город55 писал о другой коммунальной аварии в Нефтяниках. Проблема коснулась почти 40 домов. Кроме того, в ноябре произошел порыв в Чкаловском поселке, из-за чего без отопления и горячей воды остались не только жилые здания, но и садики, школы.