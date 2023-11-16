Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

иллюстрация

Новая волна. В Нефтяниках из-за коммунальной аварии вновь пропало отопление

16 ноября 2023, 06:53
Фото: Город55
иллюстрация

В омских Нефтяниках из-за коммунальной аварии вновь пропало отопление

Горячее водоснабжение и тепло исчезло в 16 домах.

Стало известно, что в Советском округе произошла новая коммунальная авария. Сегодня утром, 16 ноября, в 16 домах пропали отопление и горячая вода.

На сайте УК ООО «Еврокомфорт» сообщается, что причиной отключений стала авария на инженерных сетях. Предполагается, что в 16 часов удобства вновь появятся. Пока что тепла и воды нет в домах по адресам:

  • ул. Малиновского, 8а;
  • ул. Малиновского, 10 корп. 1;
  • ул. Малиновского, 10 корп. 2;
  • пр. Менделеева, 31;
  • ул. Малиновского, 6 к. 1;
  • ул. Малиновского, 6 к. 2;
  • пр. Менделеева, 39;
  • пр. Менделеева, 41;
  • ул. Малиновского, 6;
  • ул. Малиновского, 8 лит. Б;
  • ул. Малиновского, 15;
  • ул. Бархатовой, 7а;
  • ул. Бархатовой, 9 лит. А;
  • пр-кт. Менделеева, 33;
  • ул. Бархатовой, 7;
  • ул. Стрельникова, 6.

В последнем указанном доме отопление и горячее водоснабжение планируют включить позднее, к 20 часам.

Ранее Город55 писал о другой коммунальной аварии в Нефтяниках. Проблема коснулась почти 40 домов. Кроме того, в ноябре произошел порыв в Чкаловском поселке, из-за чего без отопления и горячей воды остались не только жилые здания, но и садики, школы.

Без отопления и воды. В Омске случилась крупная коммунальная авария в Нефтяниках
Узнать подробнее
Батареи остывают с пяти утра. В Чкаловске случилась серьезная авария на теплосетях
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Омская область#Отопление#Горячая вода#Водоснабжение#Новости#Коммунальная авария#Алина Ясинская
Подпишитесь
В хвосте всех рейтингов. Как в Омской области годами не решают экологические проблемы
Сегодня, 03:30
Оказался на улице после смерти хозяина. В Омске неизвестные жестоко избили пса
Сегодня, 04:31
Грозит административка. В омской прокуратуре проверили ОмГУ из-за нарушения закона
Сегодня, 08:01
Планы до нового года. В Омской области хотят запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим
Сегодня, 08:15
Кормили просрочкой и из грязной посуды. В омской школе нашли многочисленные нарушения
Сегодня, 04:57