Новая волна. В Нефтяниках из-за коммунальной аварии вновь пропало отопление

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Стало известно, что в Советском округе произошла новая коммунальная авария. Сегодня утром, 16 ноября, в 16 домах пропали отопление и горячая вода.
На сайте УК ООО «Еврокомфорт» сообщается, что причиной отключений стала авария на инженерных сетях. Предполагается, что в 16 часов удобства вновь появятся. Пока что тепла и воды нет в домах по адресам:
В последнем указанном доме отопление и горячее водоснабжение планируют включить позднее, к 20 часам.
Ранее Город55 писал о другой коммунальной аварии в Нефтяниках. Проблема коснулась почти 40 домов. Кроме того, в ноябре произошел порыв в Чкаловском поселке, из-за чего без отопления и горячей воды остались не только жилые здания, но и садики, школы.