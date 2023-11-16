Кормили просрочкой и из грязной посуды. В омской школе нашли многочисленные нарушения

Оказалось, что при хранении овощей и консервов работники столовой не соблюдали температурный режим. У части продуктов (сметаны) уже истек срок годности. Посуда в учебном заведении была со сколами и поврежденной эмалью. В емкости с чистой посудой нашли отходы, а по пищеблоку ползали тараканы.