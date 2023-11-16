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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 04:59

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Кормили просрочкой и из грязной посуды. В омской школе нашли многочисленные нарушения

16 ноября 2023, 04:57
Фото: 1MI
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На пищеблоке одной из омских школ нашли тараканов и просроченные продукты

Контролировать устранение всех нарушений будет прокуратура Омской области.

В школе №124, которая находится в микрорайоне Крутая горка, обнаружили грубые санитарно-эпидемиологические нарушения. Сотрудники прокуратуры Октябрьского округа и представители Народного фронта побывали в учебном заведении с выездной проверкой.

Оказалось, что при хранении овощей и консервов работники столовой не соблюдали температурный режим. У части продуктов (сметаны) уже истек срок годности. Посуда в учебном заведении была со сколами и поврежденной эмалью. В емкости с чистой посудой нашли отходы, а по пищеблоку ползали тараканы.

«Из строя выведены два водонагревателя из трех, а также один из двух промышленных миксеров, в раковине для мытья рук персонала допускается хранение бытовой химии», — сообщили в прокуратуре.
Фото: Прокуратура Омской области

Директора школы №124 обязали устранить все нарушения, контролировать их устранение будет прокуратура. Также ведомство вынесло постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

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#Общество#Видео#Омск#Прокуратура#Нарушения#Школа#Питание школьников#Новости#Проверка прокуратуры#Столовая#Юлия Истомина#Народный фронт
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