Кормили просрочкой и из грязной посуды. В омской школе нашли многочисленные нарушения

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В школе №124, которая находится в микрорайоне Крутая горка, обнаружили грубые санитарно-эпидемиологические нарушения. Сотрудники прокуратуры Октябрьского округа и представители Народного фронта побывали в учебном заведении с выездной проверкой.
Оказалось, что при хранении овощей и консервов работники столовой не соблюдали температурный режим. У части продуктов (сметаны) уже истек срок годности. Посуда в учебном заведении была со сколами и поврежденной эмалью. В емкости с чистой посудой нашли отходы, а по пищеблоку ползали тараканы.
«Из строя выведены два водонагревателя из трех, а также один из двух промышленных миксеров, в раковине для мытья рук персонала допускается хранение бытовой химии», — сообщили в прокуратуре.
Директора школы №124 обязали устранить все нарушения, контролировать их устранение будет прокуратура. Также ведомство вынесло постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.