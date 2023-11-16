Глава Катангского района Сергей Чонский останется под стражей до января 2024 года

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В предыдущий день он попытался оспорить это решение, но пресс-служба судов Иркутской области сообщила, что Иркутский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2024 года без изменений.
Следовательно, Сергей Чонский останется под стражей в ближайшее время. В настоящее время он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», и расследование продолжается, пишет ФедералПресс.