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Глава Катангского района Сергей Чонский останется под стражей до января 2024 года

16 ноября 2023, 10:06
Глава Катангского района, Сергей Чонский, в данный момент содержится под стражей, после того как его поместили в СИЗО в начале ноября.

В предыдущий день он попытался оспорить это решение, но пресс-служба судов Иркутской области сообщила, что Иркутский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2024 года без изменений.

Следовательно, Сергей Чонский останется под стражей в ближайшее время. В настоящее время он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», и расследование продолжается, пишет ФедералПресс.

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