Есть пострадавший. В Омске маршрутка с пассажирами попала в тройное ДТП

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Сегодня утром, 16 ноября, в областном центре произошла авария с участием пассажирского транспорта. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 07:20.
По предварительным данным, мужчина 1964 года рождения был за рулем пассажирской ГАЗели. Водитель двигался по улице 13-я Комсомольская. В районе дома № 20 он врезался в стоявший на дороге ВАЗ, который попал в ДТП. В легковом автомобиле не было водителя. Маршрутка после этого выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota. За рулем иномарки находилась женщина 1981 года рождения.
Пассажирке ГАЗели, женщине 1994 года рождения, понадобилась помощь медиков. Ее госпитализировали. Известно, что маршрутка двигалась по маршруту № 905 (ДК им. Лобкова → с. Ачаир). В момент столкновения в салоне было восемь человек.
По факту случившегося полицейские запустили проверку. Обстоятельства и причины произошедшего станут известны позднее.