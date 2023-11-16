Есть пострадавший. В Омске маршрутка с пассажирами попала в тройное ДТП

По предварительным данным, мужчина 1964 года рождения был за рулем пассажирской ГАЗели. Водитель двигался по улице 13-я Комсомольская. В районе дома № 20 он врезался в стоявший на дороге ВАЗ, который попал в ДТП. В легковом автомобиле не было водителя. Маршрутка после этого выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota. За рулем иномарки находилась женщина 1981 года рождения.