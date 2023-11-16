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иллюстрация

Есть пострадавший. В Омске маршрутка с пассажирами попала в тройное ДТП

16 ноября 2023, 05:57
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске маршрутка с пассажирами попала в тройное ДТП с пострадавшими

Случившееся на пути ДТП стало причиной возникновения нового столкновения.

Сегодня утром, 16 ноября, в областном центре произошла авария с участием пассажирского транспорта. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 07:20.

По предварительным данным, мужчина 1964 года рождения был за рулем пассажирской ГАЗели. Водитель двигался по улице 13-я Комсомольская. В районе дома № 20 он врезался в стоявший на дороге ВАЗ, который попал в ДТП. В легковом автомобиле не было водителя. Маршрутка после этого выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota. За рулем иномарки находилась женщина 1981 года рождения.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Пассажирке ГАЗели, женщине 1994 года рождения, понадобилась помощь медиков. Ее госпитализировали. Известно, что маршрутка двигалась по маршруту № 905 (ДК им. Лобкова → с. Ачаир). В момент столкновения в салоне было восемь человек.

По факту случившегося полицейские запустили проверку. Обстоятельства и причины произошедшего станут известны позднее.

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#Происшествия#Видео#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с маршруткой#ДТП с пострадавшими#Авария#Новости#Авария с пострадавшими#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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