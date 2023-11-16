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Эксперты не верят в падение стоимости доллара до 70 рублей к весне

16 ноября 2023, 09:20
Экономист Александр Разуваев ранее высказал мнение о возможном укреплении рубля к весне следующего года. По его прогнозу, доллар может снизиться до отметки 70-75 рублей за единицу и, возможно, даже ниже.

Редакция ИА RuNews24.ru обратилась к коллегам Разуваева с вопросом о возможности такого падения доллара. Эксперты единогласно заявили, что точно предсказать курс практически невозможно.

Профессор факультета глобальных процессов МГУ Сергей Юрьевич Малков подчеркнул, что курс валюты зависит от множества факторов, включая поведение Центробанка и участников геополитического пространства. Он отметил, что сложно гадать в текущей неопределенной ситуации и что исход зависит от многих факторов.

Доктор экономических наук Инна Витальевна Андронова заявила, что любые предположения на эту тему сравнимы с решением уравнения с 10 неизвестными или гаданием на кофейной гуще. Она подчеркнула сложность предсказания валютного курса в виду множества переменных.

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