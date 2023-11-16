Эксперты не верят в падение стоимости доллара до 70 рублей к весне

Экономист Александр Разуваев ранее высказал мнение о возможном укреплении рубля к весне следующего года. По его прогнозу, доллар может снизиться до отметки 70-75 рублей за единицу и, возможно, даже ниже.