Депимущества судится с омским ЖСК «Рубин-2» из-за долга в 600 тысяч за аренду земли

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Департамент имущественных отношений подал иск к уже признанному банкротом жилищно-строительному кооперативу «Рубин-2» из-за задолженности за аренду земельного участка на улицах Харьковская — 1-я Рабочая. Здесь строили многоэтажный дом, но работы «заглохли» на этапе появления котлована.
ЖСК «Рубин-2», созданный для достройки проблемного дома, задолжал за период с 1 мая 2015 по 31 декабря 2022 года 188669,55 рублей. Помимо этой суммы с 11 августа 2014 года по 31 мая 2023-го набежали пени в размере 370938,11 рублей. Через суд депимущества рассчитывает взыскать около 600 тысяч.
При этом, по словам обратившегося в редакцию Города55 омича, председатель ЖСК «Рубин-2» Сергей Томилин ежемесячно собирал с обманутых дольщиков деньги, но по какой-то причине не платил за аренду земельного участка.
«Только нашей семьей до исключения в 2017 году было сдано 107 900 рублей в жилищно-строительный кооператив. Некоторые сдали до сегодняшнего дня по 170 000 тысяч рублей», — рассказал мужчина.
С момента, как организовали ЖСК, дольщики успели внести вступительный взнос в 3000 рублей, ежегодно с каждого человека собирали по 6000 рублей. 40 тысяч нужно было заплатить для заключения договора на проектирование 16-этажного дома, по 5 тысяч в октябре 2012-го и мае 2013-го — на проведение экспертизы и аренду земли, еще 5 тысяч — на отчет ревкома №3 по ревизии. В 2014 году после принятия решения о подготовке котлована и демонтажа свай попросили заплатить 15 тысяч рублей. Дополнительный взнос в размере 5500 рублей внесли после проведения пикета совместно с ЖСК «Пархоменко».
Напомним, что в июне 2023 года ЖСК «Рубин-2» признали банкротом. До 7 июня 2024 года в отношении него открыли конкурсное производство. После этого дольщики до 17 августа смогли требовать компенсации в порядке, установленном статьей 201.4 Федерального Закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Изначально же застройщиком многоквартирного дома на Харьковской выступала «Компания „ОмСтрой-2001“». Она обанкротилась в 2013 году, а через два года ее бывшего директора Виктора Берга, обвиняемого в хищении денег дольщиков на сумму свыше 100 млн рублей, нашли мертвым в лесополосе под Омском. Судья, которому Берг дал взятку, покончил жизнь самоубийством в 2017 году.
Председатель ЖСК «Рубин-2» Сергей Томилин, собиравший взносы с дольщиков, неоднократно заявлял об инвесторах, которые могут достроить дом, и решение об этом якобы было принято на собрании 12 февраля 2023 года. В качестве инвестора была указана другая фирма Томилина — ООО «Рубин».
«Единогласное решение участников долевого строительства о завершении строительства за счет собственных средств и средств потенциального инвестора отсутствует, план мероприятий по восстановлению прав всех граждан — участников долевого строительства должником суду не предоставлен», — говорится в ответе прокуратуры Октябрьского округа от 3 июля 2023 года.
Добавим, что ранее Город55 рассказывал, что многих несогласных с политикой председателя кооператива исключали из ЖСК. 50% дольщиков остались без квартир и без денежной компенсации. Восстанавливать членство в ЖСК дольщикам пришлось через суд.