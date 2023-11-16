Депимущества судится с омским ЖСК «Рубин-2» из-за долга в 600 тысяч за аренду земли

С момента, как организовали ЖСК, дольщики успели внести вступительный взнос в 3000 рублей, ежегодно с каждого человека собирали по 6000 рублей. 40 тысяч нужно было заплатить для заключения договора на проектирование 16-этажного дома, по 5 тысяч в октябре 2012-го и мае 2013-го — на проведение экспертизы и аренду земли, еще 5 тысяч — на отчет ревкома №3 по ревизии. В 2014 году после принятия решения о подготовке котлована и демонтажа свай попросили заплатить 15 тысяч рублей. Дополнительный взнос в размере 5500 рублей внесли после проведения пикета совместно с ЖСК «Пархоменко».