Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
О своем пути с родным Луганском домой, в Россию, он рассказал в интервью журналисту, работающему на освобожденных территориях, Александру Малькевичу для проекта о ярких и самоотверженных людях, проживающих в новых регионах нашей страны, «Путь домой».
«Мы пошли в противовес „майдану“. Мы объясняли людям, почему Таможенный Союз, а не Евросоюз»
Василий Васильевич Леонов — председатель гуманитарного центра «Единой России» в Луганской Народной Республике. До СВО мужчина в основном занимался патриотическими проектами, работой с детьми. До 2014 года он был менеджером (поднимал предприятия), а также участником общественного движения «Украинский выбор».
Василий Васильевич является коренным луганчанином и знает о промышленном потенциале своего города не только с внешней стороны, но и изнутри. В свое время вся его семья работала на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе, включая самого Леонова, который трудился в «ремонтно-механическом» цеху.
«Луганск — это город промышленников. У нас огромное количество промышленных территорий», — утверждает Василий Васильевич. Поэтому в период «майдана» он не разделял идеи евроинтеграции, поскольку знал, что производство ЛНР тесно связано не с Западным миром, а рынком Российской Федерации.
Луганск — святая земля
Для Василия Леонова Луганск — святая земля в буквальном смысле. Здесь есть часовня старца Филиппа, который предсказывал, что город будет переименован в Святоград Луганский и что именно здесь будет последнее пристанище перед Судом. В 2014 году многим и впрямь показалось, что настали последние времена.
В трудный для региона час Василий Васильевич не смог спокойно смотреть на то, «как люди с голоду умирают, когда не было ни воды, ни света», как тот, кто имел последний кусок хлеба, делился им с ближним. Поэтому он решил помогать тем, «кто остался в тылу».
Гуманитарный центр
В 2022 году встала острая необходимость оказать поддержку людям освобожденных территорий, и Леонов возглавил гуманитарный центр «Единой России». По словам Василия Васильевича, в прошлом году в новые регионы ежедневно в среднем направлялось около 200 тонн гуманитарной помощи. Но мужчина обращает внимание, что заслуга принадлежит не только его центру, он также выражает благодарность администрации Республики, военным, службам МЧС, которые помогали в транспортировке грузов, что на тот момент было крайне затруднительно.
Наступление на информационном фронте
Недавно Василий Леонов совместно с Александром Школьником, директором Музея Победы, реализовал патриотический проект: они создали клип на песню «Плечом к плечу» с участием детского хора «Непоседы» вместе с оркестром Луганской филармонии на руинах старейшей в городе школы № 7, разрушенной ВСУ в 2014 году. Это место имеет большое значение для жителей Луганска.
«В 14-м году мы жили по графику бомбежек: два часа отстреляли, два часа у нас есть на перебежку. Я сам пережил это и знаю, каково это. Но иногда бывало так, что двух часов не прошло, люди выходили из бомбоубежища, которое находилось в 7-й школе, и попадали под разрывы… Это история, и мы не должны ее забывать», — делится Леонов воспоминаниями тяжелого времени.
Так, после знакомства с Александром Школьником Василий Васильевич узнал, что у директора музея есть детский хор и услышал несколько их песен — «Плечом к плечу» сразу запала в душу главе гуманитарного центра, и он стал идейным вдохновителем значимого для своего региона и всей страны проекта.
Луганск помнит свою историю
Как коренной житель Луганска, Василий Леонов искренне любит свою малую родину и не имеет желания куда-то уехать. Для человека, который впервые посещает город, мужчина советует посетить «памятник Комбату в Славяносербском районе», музей «Молодая гвардия» — достояние Советского Союза».
Более того, по словам Леонова, правительством ЛНР планируется восстановить «Партизанскую стоянку» возле Красного Луча в память о «молодых ребятах, 15–16-летних», которые оставили там свои жизни. Уникальное место будет погружать взрослых и детей в атмосферу исторического периода Великой Отечественной войны и воспитывать в подрастающем поколении патриотический дух.
«Родина — это мама»
Поскольку гуманитарный центр «Единой России» направлен не только на работу с грузами, но и на оказание юридической помощи, Василий Леонов не раз видел эмоции пожилых людей — выходцев из Советского Союза. Мужчина говорит, что бабушки получают российский паспорт со слезами на глазах и словами «я вернулась домой». Это незабываемые чувства, которые не покидают сердце Василия Васильевича.
«Россия-матушка» — именно так, с трепетом и благодарностью, глава гуманитарного центра называет свою страну. И это неспроста. Ведь свой путь домой Василий Леонов ассоциирует с возвращением к родителям, в место, «где ждут, любят, ценят и хотят обнять».