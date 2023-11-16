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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Как построить современный детский сад с индивидуальным подходом

Аистенок: как дети тянутся к звездам

16 ноября 2023, 11:45
Как построить современный детский сад с индивидуальным подходом
Как построить современный детский сад с индивидуальным подходом к каждому ребенку? В детском саду № 27 «Аистенок» в городе Бор используют именно такую методику при работе с детьми.

Подробнее в новом выпуске проекта «Недетский вопрос».

Детский сад №27 «Аистенок» в новом выпуске проекта «Недетский вопрос»

Самый новый сад в городе

Рядом с большими городами часто образуются спутники. Бор расположен прямо через Волгу от Нижнего Новгорода и окружен живописными лесами и водоемами. Совсем не удивительно, что в город за рекой переселяются много молодых семей со всей области — необходимость в детских садах возникает сама собой.

Детский сад № 27 «Аистенок» — самый новый в Бору, он открылся в мае 2023 года, и теперь еще 240 малышей имеют возможность проводить время в комфортной, современной образовательной среде.

Сад рассчитан на работу с самыми маленькими воспитанниками, иногда возрастом меньше года. Для этого предусмотрены специальные группы и методики преподавания. Про детей с особенностями развития тоже не забывают — для них программы стараются адаптировать в индивидуальном порядке с учетом возможностей и интересов конкретного ребенка.

Как думают сами дети?

Каким видят будущее воспитанники «Аистенка»?

«Чтобы в городе не было ни одного паука!», — делится своими страхами категоричная Полина.

«Хочу быть медсестрой и лечить человеков», — убежденно рассказывает о своих будущих пациентах Ксюша.

«Буду директором, делать документы и всеми руководить», — в Артёме проявляется прирожденный бюрократ.

«Хочу, чтобы у всех перестали болеть зубы», — на таких альтруистах, как Егор и стоит Земля.

Звезды или шахматыЗвезды или шахматы
Звезды или шахматыЗвезды или шахматы
Звезды или шахматыЗвезды или шахматы
Звезды или шахматыЗвезды или шахматы
Звезды или шахматыЗвезды или шахматы
Звезды или шахматы

Звезды или шахматы

В современных детских садах предусмотрено огромное количество возможностей для развития детей. В «Аистенке» дети занимаются самыми разными активностями — есть соляная комната, шахматный класс и даже свой планетарий, бассейн и зимний сад.

Помимо основной программы функционирует 5 кружков:

  • в мультстудии «Аистенок-Фильм…» дети принимают участие в создании своих картин;
  • робототехнику изучают в «Робостаре»;
  • по программе Монтессори занимаются в «Познай-ка»;
  • изучают звезды и планеты в «Тайнах вселенной»;
  • дефектолог готовит детей к школе в «Подготовишке».

Детский сад является инновационной площадкой для развития концепции STEM-образования. Проводятся совместные занятия детей и родителей для укрепления семьи и создания в ней гармоничной атмосферы.

Демография — будущее страны

«Аистенок» — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержанию демографии и улучшению образования. В соответствии с национальным проектом «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.

Только в 2022 году в Нижегородской области построили 10 детских садов и планируют открыть еще 6. Практически каждый год в Бору открывается новый детский сад — в 2023 это «Аистенок».

Администрация города и региона активно создаёт новые образовательные программы для детей, родителей и педагогов, а также организует фестивали и события.

#Видео#Недетский вопрос
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