16 этажей роскоши. Пустырь в центре Омска готовят к строительству элитного ЖК

Объект относится к недвижимости бизнес-класса. В здании будет 16 этажей, на которых расположится 158 квартир, общая жилая площадь составит 9 925 квадратных метров. На территории жилого комплекса застройщик обустроит детскую и спортивную площадки и парковку на более чем 100 мест. В проекте также предусмотрен и подземный паркинг.