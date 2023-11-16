16 этажей роскоши. Пустырь в центре Омска готовят к строительству элитного ЖК

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
На территории уже поставили забор и начали готовить участок к стройке. Строительством будет заниматься ООО «Специализированный застройщик Пушкина 77» группы компаний newton. Введение жилого комплекса в эксплуатацию запланировано на 2026 год, а выдача ключей собственникам элитной недвижимости — на 25 февраля 2027 года.
Объект относится к недвижимости бизнес-класса. В здании будет 16 этажей, на которых расположится 158 квартир, общая жилая площадь составит 9 925 квадратных метров. На территории жилого комплекса застройщик обустроит детскую и спортивную площадки и парковку на более чем 100 мест. В проекте также предусмотрен и подземный паркинг.
Отметим, что ЖК на пересечении улиц Масленникова и Пушкина — первый объект группы компаний newton в Омске. Ранее жилые комплексы возводились в Тюмени, один из них уже сдан.