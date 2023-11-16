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Пустырь в центре Омска готовят к возведению элитного жилого комплекса

16 этажей роскоши. Пустырь в центре Омска готовят к строительству элитного ЖК

16 ноября 2023, 11:58
Фото: наш.дом.рф

Пустырь в центре Омска готовят к возведению элитного жилого комплекса

Застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года.

На территории уже поставили забор и начали готовить участок к стройке. Строительством будет заниматься ООО «Специализированный застройщик Пушкина 77» группы компаний newton. Введение жилого комплекса в эксплуатацию запланировано на 2026 год, а выдача ключей собственникам элитной недвижимости — на 25 февраля 2027 года.

Объект относится к недвижимости бизнес-класса. В здании будет 16 этажей, на которых расположится 158 квартир, общая жилая площадь составит 9 925 квадратных метров. На территории жилого комплекса застройщик обустроит детскую и спортивную площадки и парковку на более чем 100 мест. В проекте также предусмотрен и подземный паркинг.

Отметим, что ЖК на пересечении улиц Масленникова и Пушкина — первый объект группы компаний newton в Омске. Ранее жилые комплексы возводились в Тюмени, один из них уже сдан.

Фото: Город55
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#Недвижимость#Стройка#Омск#Строительство#Новости#Строительство дома#Элитное жилье#Стройплощадка#Анастасия Баянова
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