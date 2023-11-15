За 9 лет ни одного дома. В омском микрорайоне Академический хотят строить детсад

Последнему, правда, несколько лет пришлось судиться с городским департаментом архитектуры из-за отказа в выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома в микрорайоне Академический. В феврале 2019 года вице-мэр Омска, директор депарха Михаил Губин объяснил отказ расположением на участке городских лесов. Судебные решения по этой стройке несколько раз меняли: Арбитражный суд вставал то на сторону застройщика, то на сторону департамента архитектуры.