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Posted 15 ноября, 11:10

Published 15 ноября, 11:10

Modified 15 ноября, 11:12

Updated 15 ноября, 11:12

Иллюстрация

За 9 лет ни одного дома. В омском микрорайоне Академический хотят строить детсад

15 ноября 2023, 11:10
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске одобрили проект строительства детсада в микрорайоне Академический

Квартал жилых домов в границах улиц Красный Путь, Астрономическая и Правый берег Иртыша начинали возводить в 2014 году.

Как стало известно Городу55, в Советском округе Омска, в границах улиц Красный путь, Астрономическая и Правый берег Иртыша собираются строить детсад общего типа на 250 мест. Проект строительства, подготовленный «Заводом сборного железобетона №6», получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис».

Дошкольное учреждение должно появиться на территории микрорайона Академический, который в 2014 году начинали возводить на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070107:3053. Речь идет о территории на правом берегу Иртыша, между остановками «Аграрный университет» и «Телецентр».

Участок, на котором собирались строить микрорайон АкадемическийУчасток, на котором собирались строить микрорайон Академический
Участок, на котором собирались строить микрорайон Академический
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

В качестве застройщика выступает ООО «Новострой КПД „Академический“», учредителем которого является как раз компания Юрия Гуринова «ЗСЖБ №6». В 2020 году директором фирмы «Новострой КПД „Академический“» стал Дмитрий Полубоярских. В прошлом году компания понесла убытки в размере 21 тысячи рублей.

Отметим, изначально участок на правом берегу Иртыша принадлежал нынешнему банкроту Левану Турманидзе. В 2013 году на площадку зашла «Восточно-Сибирская строительная компания». Но высотки, которые она начала возводить в 2015 году, так и остались недостроенными. Для решения проблемы с дольщиками объект в 2016-м передали местному застройщику — Юрию Гуринову.

Последнему, правда, несколько лет пришлось судиться с городским департаментом архитектуры из-за отказа в выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома в микрорайоне Академический. В феврале 2019 года вице-мэр Омска, директор депарха Михаил Губин объяснил отказ расположением на участке городских лесов. Судебные решения по этой стройке несколько раз меняли: Арбитражный суд вставал то на сторону застройщика, то на сторону департамента архитектуры.

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#Омск#Строительство#Детский сад#Проект#Новости#Экспертиза#Микрорайон#Юрий Гуринов#Юлия Истомина#ЗСЖБ-6#Жилой комплекс
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