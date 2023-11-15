За 9 лет ни одного дома. В омском микрорайоне Академический хотят строить детсад

Posted 15 ноября, 11:10
Published 15 ноября, 11:10
Modified 15 ноября, 11:12
Updated 15 ноября, 11:12
Как стало известно Городу55, в Советском округе Омска, в границах улиц Красный путь, Астрономическая и Правый берег Иртыша собираются строить детсад общего типа на 250 мест. Проект строительства, подготовленный «Заводом сборного железобетона №6», получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис».
Дошкольное учреждение должно появиться на территории микрорайона Академический, который в 2014 году начинали возводить на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070107:3053. Речь идет о территории на правом берегу Иртыша, между остановками «Аграрный университет» и «Телецентр».
В качестве застройщика выступает ООО «Новострой КПД „Академический“», учредителем которого является как раз компания Юрия Гуринова «ЗСЖБ №6». В 2020 году директором фирмы «Новострой КПД „Академический“» стал Дмитрий Полубоярских. В прошлом году компания понесла убытки в размере 21 тысячи рублей.
Отметим, изначально участок на правом берегу Иртыша принадлежал нынешнему банкроту Левану Турманидзе. В 2013 году на площадку зашла «Восточно-Сибирская строительная компания». Но высотки, которые она начала возводить в 2015 году, так и остались недостроенными. Для решения проблемы с дольщиками объект в 2016-м передали местному застройщику — Юрию Гуринову.
Последнему, правда, несколько лет пришлось судиться с городским департаментом архитектуры из-за отказа в выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома в микрорайоне Академический. В феврале 2019 года вице-мэр Омска, директор депарха Михаил Губин объяснил отказ расположением на участке городских лесов. Судебные решения по этой стройке несколько раз меняли: Арбитражный суд вставал то на сторону застройщика, то на сторону департамента архитектуры.