Введены ограничения для грузовиков на трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск

Движение грузовых транспортных средств ограничено на участке автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры, который находится между Нефтеюганском и Ханты-Мансийском. Обильные осадки, которые обрушились на регион, привели к ухудшению видимости на дорогах. Также, из-за значительных перепадов температуры воздуха до 20 градусов, на дорогах образовался гололед, что увеличивает тормозной путь автомобилей, пишет ФедералПресс.