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Введены ограничения для грузовиков на трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск

15 ноября 2023, 10:12
На участке трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Югре были введены ограничения для грузовиков. Причиной такого решения стало ухудшение видимости на дорогах из-за сильного снегопада.

Движение грузовых транспортных средств ограничено на участке автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры, который находится между Нефтеюганском и Ханты-Мансийском. Обильные осадки, которые обрушились на регион, привели к ухудшению видимости на дорогах. Также, из-за значительных перепадов температуры воздуха до 20 градусов, на дорогах образовался гололед, что увеличивает тормозной путь автомобилей, пишет ФедералПресс.

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