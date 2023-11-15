Врач дал рекомендации для выбора безсахарных резинок для минимизации риска кариеса

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
«Неконтролируемое жевание резинок может иметь негативные последствия. Постоянное и интенсивное жевание может привести к перенапряжению челюстно-височных суставов и вызвать болевые ощущения в области лица и головы. Кроме того, избыточное потребление сладких резинок может способствовать появлению кариеса и других зубных проблем», — пояснила медик.
Белова рекомендует выбирать безсахарные резинки, чтобы снизить риск развития кариеса.
«Советуется жевать резинку не более 20-30 минут подряд, а затем на некоторое время прекратить использование, чтобы дать возможность челюстным суставам и мышцам расслабиться. Однако, в большинстве случаев, жевательная резинка без регулярного употребления или без излишнего напряжения на челюсти не имеет временных ограничений, которые могут вызвать противопоказания», — сказала врач.
Гастроэнтеролог отметила, что жевательная резинка также может быть полезной.