Врач дал рекомендации для выбора безсахарных резинок для минимизации риска кариеса

«Советуется жевать резинку не более 20-30 минут подряд, а затем на некоторое время прекратить использование, чтобы дать возможность челюстным суставам и мышцам расслабиться. Однако, в большинстве случаев, жевательная резинка без регулярного употребления или без излишнего напряжения на челюсти не имеет временных ограничений, которые могут вызвать противопоказания», — сказала врач.