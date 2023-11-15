Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Омичам стало известно, какие новые правила появились в работе Wildberries

Возможность отменить заказ. Омичам рассказали о новых правилах работы Wildberries

15 ноября 2023, 12:09
Фото: 1MI

Омичам стало известно, какие новые правила появились в работе Wildberries

На изменения повлияла прокурорская проверка, в ходе которой около 20 положений подверглись корректировке.

Проверка была организована по инициативе генпрокурора РФ Игоря Краснова. Во время нее прокуратура дала оценку применяемым ООО «Вайлдберриз» правилам пользования торговой онлайн-площадкой.

В ходе проверки компании пришлось изменить 20 положений в регламенте о взаимоотношениях маркетплейса, продавцов и покупателей. Так, появились следующие нововведения:

  • исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее;
  • теперь срок доставки товара может быть продлен только по согласованию с потребителем;
  • зафиксировано безусловное право гражданина отказаться от приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств;
  • сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара;
  • онлайн-площадкой тестируется новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет Wildberries.

Кроме того, по-другому начали работать и правила компенсации за товары, от которых покупатель отказывается. Теперь возмещение средств сохраняется лишь в отдельных случаях. К ним относятся:

  • низкая доля выкупа покупателем;
  • значительные расстояния транспортировки, а также особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные у населения, часто подменяемые недобросовестными клиентами в пунктах выдачи).

В пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что соблюдение прав потребителей в сфере дистанционной торговли продолжает находиться на контроле.

Психотерапевт объяснила «феномен Wildberries»
Узнать подробнее
#Омск#Магазин#Интернет-магазин#Магазины#Анастасия Баянова
Подпишитесь
8 лет тюрьмы и 22 миллиона штрафа. Омский суд вынес приговор Марине Степановой
Вчера, 10:08
Доставайте валенки! Омскую область в ближайшие сутки накроет сильнейший снегопад
Сегодня, 06:40
Стоит поторопиться. На Новый год и праздники в Омске расхватали большинство коттеджей
Сегодня, 09:07
Шок. В больницу не ходил. Житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки
Сегодня, 05:56
Для художников, музыкантов и актеров. В Омске планируют создать творческий вуз
Сегодня, 06:40
Праздник к нам приходит. Где на омском Левобережье откроются елочные базары
Сегодня, 07:14