Возможность отменить заказ. Омичам рассказали о новых правилах работы Wildberries

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Проверка была организована по инициативе генпрокурора РФ Игоря Краснова. Во время нее прокуратура дала оценку применяемым ООО «Вайлдберриз» правилам пользования торговой онлайн-площадкой.
В ходе проверки компании пришлось изменить 20 положений в регламенте о взаимоотношениях маркетплейса, продавцов и покупателей. Так, появились следующие нововведения:
Кроме того, по-другому начали работать и правила компенсации за товары, от которых покупатель отказывается. Теперь возмещение средств сохраняется лишь в отдельных случаях. К ним относятся:
В пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что соблюдение прав потребителей в сфере дистанционной торговли продолжает находиться на контроле.