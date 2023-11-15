Воспаление кишечника: причины и симптомы

Беджанян подчеркивает, что любая психологическая нестабильность может вызвать подобное состояние, поэтому важно следить за своим психическим здоровьем. Также неправильное питание может привести к проблемам с кишечником. В этом случае рекомендуется исключить из рациона жареные и острые продукты, а уделить особое внимание овощам и фруктам. Кроме того, наличие клетчатки в рационе может помочь справиться с проблемой.