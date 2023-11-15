Воспаление кишечника: причины и симптомы

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Специалист по онкологии Аркадий Беджанян объясняет, что странные спазмы в нижней части живота, которые сопровождаются вздутием и ощущением неполного опорожнения, могут быть вызваны воспалительными процессами в кишечнике.
По словам врача, подобные симптомы обычно указывают на наличие воспаления, которое влияет на полную работу органа. Кроме того, психологическое состояние человека также может быть причиной подобных проблем. Например, кишечник может реагировать на стрессы или повышенную тревожность.
Беджанян подчеркивает, что любая психологическая нестабильность может вызвать подобное состояние, поэтому важно следить за своим психическим здоровьем. Также неправильное питание может привести к проблемам с кишечником. В этом случае рекомендуется исключить из рациона жареные и острые продукты, а уделить особое внимание овощам и фруктам. Кроме того, наличие клетчатки в рационе может помочь справиться с проблемой.