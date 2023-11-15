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Верховный суд Карелии подтвердил приговор главе Карельского экологического оператора

15 ноября 2023, 09:49
Решение петрозаводского городского суда, в котором генеральный директор Карельского экологического оператора Иван Новиков был признан виновным в даче взятки и приговорен к четырем годам и семи месяцам колонии строгого режима, было подтверждено Верховным судом Карелии.

Кроме того, Новикову был назначен штраф в размере двух миллионов рублей. Юрист Акиф Керимов, который передал взятку, был осужден к условному сроку в три года и один месяц и должен выплатить штраф в размере одного миллиона рублей, пишет ФедералПресс.

Адвокат Анатолий Парфенчиков, племянник главы Карелии Артура Парфенчикова, попытался обжаловать строгий приговор для Керимова в Верховном суде. В свою очередь, президент адвокатской палаты республики Андрей Закатов старался смягчить наказание для Новикова.

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