Верховный суд Карелии подтвердил приговор главе Карельского экологического оператора

Кроме того, Новикову был назначен штраф в размере двух миллионов рублей. Юрист Акиф Керимов, который передал взятку, был осужден к условному сроку в три года и один месяц и должен выплатить штраф в размере одного миллиона рублей, пишет ФедералПресс.