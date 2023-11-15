Верховный суд Карелии подтвердил приговор главе Карельского экологического оператора

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Кроме того, Новикову был назначен штраф в размере двух миллионов рублей. Юрист Акиф Керимов, который передал взятку, был осужден к условному сроку в три года и один месяц и должен выплатить штраф в размере одного миллиона рублей, пишет ФедералПресс.
Адвокат Анатолий Парфенчиков, племянник главы Карелии Артура Парфенчикова, попытался обжаловать строгий приговор для Керимова в Верховном суде. В свою очередь, президент адвокатской палаты республики Андрей Закатов старался смягчить наказание для Новикова.