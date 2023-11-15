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В Югре бездомная собака укусила семилетнюю девочку

15 ноября 2023, 10:10
В Сургутском районе Югры бездомный пес напал на семилетнюю девочку, и теперь ребенок находится в больнице. Животное удалось поймать, следователи ведут проверку.

По сообщению Сургутского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по ХМАО-Югре, проводится процессуальная проверка из-за получения 7-летним ребенком травм лица в результате нападения собаки в городском поселении Федоровский Сургутского района, пишет ФедералПресс.

Бездомная собака, которая имела чипирование, укусила девочку за лицо. Пострадавшую доставили в больницу. Мама девочки рассказала телеграм-каналу «Мегаполис-Югра», что ее дочь не перестает плакать и отказывается общаться с кем-либо.

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