В Югре бездомная собака укусила семилетнюю девочку

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
По сообщению Сургутского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по ХМАО-Югре, проводится процессуальная проверка из-за получения 7-летним ребенком травм лица в результате нападения собаки в городском поселении Федоровский Сургутского района, пишет ФедералПресс.
Бездомная собака, которая имела чипирование, укусила девочку за лицо. Пострадавшую доставили в больницу. Мама девочки рассказала телеграм-каналу «Мегаполис-Югра», что ее дочь не перестает плакать и отказывается общаться с кем-либо.