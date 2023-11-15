В Югре бездомная собака укусила семилетнюю девочку

Бездомная собака, которая имела чипирование, укусила девочку за лицо. Пострадавшую доставили в больницу. Мама девочки рассказала телеграм-каналу «Мегаполис-Югра», что ее дочь не перестает плакать и отказывается общаться с кем-либо.