В Омском районе наградили лучших аграриев

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В администрации Омского района прошла торжественная церемония награждения победителей трудового соревнования предприятий АПК. Замглавы Омского района по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономической политике Денис Волужев подвел предварительные итоги работы агропромышленного комплекса. Он отметил, что урожайность сельхозкультур в районе остается на уровне средних многолетних показателей, несмотря на непростые условия этого года — как погодные, так и политические.
«Омский район сегодня кормит не только себя, город, регион, но и поставляет продукцию в соседние области, а также за рубеж. Мы научились не только выращивать, но и перерабатывать, и успешно продавать», — подчеркнул в свою очередь председатель Совета Омского района Юрий Тетянников.
На церемонии награждения также присутствовала замминистра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Лариса Машинская. Она поблагодарила аграриев за труд и вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. По ее словам, в этом году в Омской области собрали 2,54 млн тонн зерновых и зернобобовых, из них в пригороде Омска — 126 тысяч тонн, а доля Омского района в валовом сельхозпродукте региона составила 17,5%.
Всего во время церемонии наградили около сотни специалистов и работников, руководителей предприятий и фермерских хозяйств в тридцати номинациях. От министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области почетные грамоты за многолетний добросовестный труд вручили сотрудникам предприятий АО «Омский бекон», АО «Лузинский комбикормовый завод», СПК «Пушкинский», ЗАО «Первомайское».
По результатам трудового соревнования по достижению высоких производственно-экономических показателей работы дипломы I степени получили СПК «Пушкинский», ООО «Морозовская птицефабрика», АО «Омский бекон», КФХ Алексея Кныша. Дипломы II степени вручили ЗАО «Иртышское», ЗАО «Первомайское», АО «Нива», обособленному предприятию «Свиноводческий комплекс Петровский» ООО «Титан-Агро», КФХ Олега Кныша. Дипломом III степени отметили ООО «Морозовская птицефабрика», СПК «Пушкинский», АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская».
Кроме того, несколько работников АПК получили титул «Чемпион уборки урожая». Среди них тракторист-машинист Николай Долошко и водитель Юрий Берша из ЗАО «Первомайское», тракторист Виктор Дьяченко, тракторист цеха растениеводства Сергей Пономарев и тракторист-машинист Сергей Калашников из СПК «Пушкинский», тракторист-машинист Иван Тетерин из ООО «ПРОДО Зерно», оператор зернопоточной линии по сортировке зерна Денис Руденко из ЗАО «Иртышское», овощевод закрытого грунта ТПК «Агрокультура» Ольг Нестерова, водитель грузового автомобиля Алексей Иванов из АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» и другие.
Почетные ленты «Мастер — золотые руки» в этом году получили сразу несколько сотрудников АО «Нива»: оператор машинного доения Любовь Эренберг, животновод по уходу за коровами Сергей Дерябин, животновод на выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота Борис Еременко и оператор по искусственному осеменению Екатерина Передерий. Среди сотрудников «Омского бекона» были награждены оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм участка опороса Людмила Лапшина и оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм участка откорма Юрий Парфенов. Аналогичную ленту вручили и лучшим птицеводам: традиционно среди них сотрудники ЗАО «Иртышское» — птицевод цеха птицеводства участка «Выращивание» Татьяна Мартын и птицевод по производству яиц Юрия Уляшева, а также оператор птицефабрик и механизированных ферм комплекса репродуктора АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» Светлана Бутерус и птицевод по производству мяса ООО «Морозовская птицефабрика» Светлана Соколова. Также награду получили сотрудники Лузинского комбикормового завода — аппаратчик комбикормового производства Александр Спиркин и машинист зерновых погрузо-разгрузочных машин Владимирм Каленчук.
Как отметили в администрации пригорода, в этом году вместо традиционного каравая из урожая нового зерна победителей трудового соревнования и гостей праздника угощали яблоками, символизирующими плодородие Омского района.