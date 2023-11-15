В Омском районе наградили лучших аграриев

Почетные ленты «Мастер — золотые руки» в этом году получили сразу несколько сотрудников АО «Нива»: оператор машинного доения Любовь Эренберг, животновод по уходу за коровами Сергей Дерябин, животновод на выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота Борис Еременко и оператор по искусственному осеменению Екатерина Передерий. Среди сотрудников «Омского бекона» были награждены оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм участка опороса Людмила Лапшина и оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм участка откорма Юрий Парфенов. Аналогичную ленту вручили и лучшим птицеводам: традиционно среди них сотрудники ЗАО «Иртышское» — птицевод цеха птицеводства участка «Выращивание» Татьяна Мартын и птицевод по производству яиц Юрия Уляшева, а также оператор птицефабрик и механизированных ферм комплекса репродуктора АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» Светлана Бутерус и птицевод по производству мяса ООО «Морозовская птицефабрика» Светлана Соколова. Также награду получили сотрудники Лузинского комбикормового завода — аппаратчик комбикормового производства Александр Спиркин и машинист зерновых погрузо-разгрузочных машин Владимирм Каленчук.