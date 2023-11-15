В Омске могут обанкротиться «Эффективные решения» семьи Павловых

Стоит отметить, что в числе первых учредителей компании был Дмитрий Борисович Павлов — влиятельный омский бизнесмен, известный в первую очередь как владелец «Омских кабельных сетей» и депутат Законодательного собрания Омской области. В течение 3 месяцев 2016 года он владел всем уставным капиталом «Эффективных решений», но уступил его Сергею Борисовичу Павлову. С августа прошлого года единственный учредитель — Борис Викторович Павлов, в тот же день ставший еще и директором.