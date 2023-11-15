В Омске могут обанкротиться «Эффективные решения» семьи Павловых

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 09:40
В Арбитражный суд Омской области поступил иск о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Эффективные решения», прописанного в Омске на улице Тютчева. Из официального сообщения следует, что в роли истца выступает межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области.
«Эффективные решения» специализируются на розничной торговле «вне магазинов, палаток, рынков». В них числится только 1 сотрудник, последний финансовый год компания закрыла с убытком 525 тысяч рублей. Стоимость активов «Эффективных решений» выражается отрицательным числом — минус 1,33 млн рублей.
Стоит отметить, что в числе первых учредителей компании был Дмитрий Борисович Павлов — влиятельный омский бизнесмен, известный в первую очередь как владелец «Омских кабельных сетей» и депутат Законодательного собрания Омской области. В течение 3 месяцев 2016 года он владел всем уставным капиталом «Эффективных решений», но уступил его Сергею Борисовичу Павлову. С августа прошлого года единственный учредитель — Борис Викторович Павлов, в тот же день ставший еще и директором.