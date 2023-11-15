В ГИБДД забраковали проект новой развязки у метромоста в центре Омска

Достоинство плана администрации в том, что благодаря новой развязке можно будет проехать с Красного Пути на мост, минуя перекресток с улицей Фрунзе, но этого явно недостаточно. Руслан Душенкин принес на заседание свой план, предполагающий появление канализированных правых поворотов с улицы Орджоникидзе на улицу Булатова и такого же поворота с Фрунзе на Красный путь, а также дополнительных полос движения на улицах Булатова, Орджоникидзе и Фрунзе.