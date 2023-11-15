В ГИБДД забраковали проект новой развязки у метромоста в центре Омска

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В Омском горсовете сегодня, 15 ноября, прошло очередное заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. В повестке было, помимо всего прочего, обсуждение плана администрации создать новую развязку в самом центре Омска, у метромоста.
Город55 уже писал об этом проекте. Предполагается, что в границах улиц Красный Путь — Орджоникидзе — Добровольского появится двухполосная автомобильная дорога длиной 400 метров, благодаря которой вырастет пропускная способность перекрестка Красный Путь — улица Фрунзе и прилегающих улиц, станет меньше «заторовых ситуаций» на пути к метромосту со стороны Соборной площади, Красный Путь окажется соединен с улицей Булатова и появится дополнительный выезд с улицы Добровольского.
На сегодняшнем заседании выступил представитель ГИБДД Руслан Душенкин, начальник отдела дорожного надзора. По его словам, реализация предложенного проекта мало что изменит.
— Данная развязка абсолютно не решает проблемы перекрестков, которые сейчас перегружены, — констатировал Душенкин. — Кроме того, она создает дополнительную задержку, увеличивает насыщение транспортных потоков на перекрестке Красный путь — Фрунзе.
Достоинство плана администрации в том, что благодаря новой развязке можно будет проехать с Красного Пути на мост, минуя перекресток с улицей Фрунзе, но этого явно недостаточно. Руслан Душенкин принес на заседание свой план, предполагающий появление канализированных правых поворотов с улицы Орджоникидзе на улицу Булатова и такого же поворота с Фрунзе на Красный путь, а также дополнительных полос движения на улицах Булатова, Орджоникидзе и Фрунзе.
— Успех в реализации этого проекта может быть усилен за счет ликвидации нерегулируемого пешеходного перехода через улицу Фрунзе у «Хозмебельстройторга» и перераспределения полос на улице Орджоникидзе, — уточнил Душенкин. — Мы ведь понимаем, что в сторону Октябрьской потребность в движении больше, чем обратно. Кроме того, может быть введено одностороннее движение по улице Герцена и Орджоникидзе с контрполосой для общественного транспорта.
Цена вопроса достаточно высока: по предварительным данным, стоимость предложенной чиновниками развязки составит около 120 млн рублей. При этом тот же Душенкин уточнил, что в текущем году ситуация на омских улицах заметно ухудшилась — выросло число «мест концентрации ДТП», люди погибают на 29% чаще.
Депутаты согласились с тем, что нужно продолжать работу над планом нормализации ситуации у метромоста. В любом случае в комитете не могло быть принято никакое решение: сегодняшнее обсуждение было только подготовкой к пленарному заседанию. В следующий раз о новой развязке будут говорить на ближайшем пленарном заседании городского Совета.