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Ушел из дома и не вернулся. Омские полицейские ищут пропавшего мужчину

15 ноября 2023, 02:58
Фото: Midjourney
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Полиция объявила в розыск пропавшего 51-летнего омича

В правоохранительные органы с заявлением о пропаже обратилась родственница мужчины.

Омские полицейские ищут пропавшего 51-летнего Нурмухана Сапина. Мужчина 29 октября ушел из дома на улице Урицкого в Порт-Артуре и до настоящего времени о его местоположении ничего не известно.

В правоохранительные органы с заявлением о пропаже обратилась родственница мужчины. Она сообщила приметы пропавшего: на вид 50-60 лет, рост 170 см, черные короткие волосы, частично отсутствуют зубы. Нурмухан Сапин был одет в синий комбинезон с серыми вставками, черную толстовку с красной надписью на груди, черные брюки.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, позвонить по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19, 102.

Нурмухан Сапин пропал в конце октябряНурмухан Сапин пропал в конце октября
Нурмухан Сапин пропал в конце октября
Фото: УМВД России по Омской области

Ранее Город55 рассказывал, что необходимо делать, если пропал человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Происшествия#Полиция#Омск#Пропавший#Поиск#Пропажа#Евгений Игишев
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