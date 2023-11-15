Ушел из дома и не вернулся. Омские полицейские ищут пропавшего мужчину

В правоохранительные органы с заявлением о пропаже обратилась родственница мужчины. Она сообщила приметы пропавшего: на вид 50-60 лет, рост 170 см, черные короткие волосы, частично отсутствуют зубы. Нурмухан Сапин был одет в синий комбинезон с серыми вставками, черную толстовку с красной надписью на груди, черные брюки.