Ушел из дома и не вернулся. Омские полицейские ищут пропавшего мужчину

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:00
Омские полицейские ищут пропавшего 51-летнего Нурмухана Сапина. Мужчина 29 октября ушел из дома на улице Урицкого в Порт-Артуре и до настоящего времени о его местоположении ничего не известно.
В правоохранительные органы с заявлением о пропаже обратилась родственница мужчины. Она сообщила приметы пропавшего: на вид 50-60 лет, рост 170 см, черные короткие волосы, частично отсутствуют зубы. Нурмухан Сапин был одет в синий комбинезон с серыми вставками, черную толстовку с красной надписью на груди, черные брюки.
Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, позвонить по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19, 102.
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