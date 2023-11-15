Трагедия в Екатеринбурге: 14-летняя девушка и ее собака погибли от рук школьника

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
«Подозреваемый будет находиться в тюрьме до 13 января 2024 года», — заявили в суде. Мера пресечения для 16-летнего парня была объявлена в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга, где его доставили под конвоем и в наручниках. Во время заседания юноша смеялся и шутил, пишет ФедералПресс.
Трагедия произошла несколько дней назад в доме на Билимбаевской улице. Школьник задушил свою 14-летнюю подругу и остался в ее квартире, ждущим матери погибшей. Согласно информации из СМИ, собака девушки также была убита руками убийцы. После этого он взял ее банковскую карту, снял деньги и пошел погулять с другом, которому все рассказал.