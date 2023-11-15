Трагедия в Екатеринбурге: 14-летняя девушка и ее собака погибли от рук школьника

Трагедия произошла несколько дней назад в доме на Билимбаевской улице. Школьник задушил свою 14-летнюю подругу и остался в ее квартире, ждущим матери погибшей. Согласно информации из СМИ, собака девушки также была убита руками убийцы. После этого он взял ее банковскую карту, снял деньги и пошел погулять с другом, которому все рассказал.