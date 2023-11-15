Ситуация с голодающими детьми в селе Усть-Пит: подробности рассказали в пресс-службе

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
13 ноября вечером в полицию поступила информация о том, что женщина пьет алкоголь в присутствии своих детей, пишет ФедералПресс. Отец детей находится в СИЗО. При обследовании дома выяснилось, что мать ушла на работу и оставила своих детей с пьяными посторонними людьми. В доме была грязь, не было продуктов питания, и печь не использовалась уже довольно долгое время, сообщили в пресс-службе.
Проведенная проверка показала, что эта семья уже с марта 2021 года состоит на учете в органах профилактики, так как родители регулярно злоупотребляют алкоголем и неоднократно привлекались к административной ответственности.
Детей изъяли из семьи. Четверо из них находятся в Енисейской районной больнице, а остальные отправлены в центр социального обслуживания «Лесосибирский». Здоровью детей и подростков ничего не угрожает.
В прокуратуре рассказали корреспонденту «ФедералПресс», что уже направлено исковое заявление о лишении родителей их родительских прав. Заседание по этому вопросу состоится в декабре.