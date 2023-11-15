Ситуация с голодающими детьми в селе Усть-Пит: подробности рассказали в пресс-службе

13 ноября вечером в полицию поступила информация о том, что женщина пьет алкоголь в присутствии своих детей, пишет ФедералПресс. Отец детей находится в СИЗО. При обследовании дома выяснилось, что мать ушла на работу и оставила своих детей с пьяными посторонними людьми. В доме была грязь, не было продуктов питания, и печь не использовалась уже довольно долгое время, сообщили в пресс-службе.