Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Школу Нижневартовска отправили на дистант из-за вспышки кори

15 ноября 2023, 10:05
В школе номер 17 города Нижневартовска был зарегистрирован отдельный случай кори у одного из младших школьников. В связи с этим, было принято решение перевести контактных учеников на дистанционное обучение. В самом учебном заведении были введены профилактические меры.

По сообщению мэрии, не наблюдается роста заболеваемости в городе и был выявлен только один случай кори (привезенный). Организация противоэпидемических мероприятий находится под контролем Роспотребнадзора и департамента образования, пишет ФедералПресс.

В целях профилактики более 50 школьников и педагогов из 43 классов перевели на дистанционное обучение до 2 декабря. По рекомендации Роспотребнадзора в школе номер 17 был введен утренний фильтр для выявления людей с признаками заболевания. Врачи городской детской поликлиники проводят вакцинацию детей, которые не были привиты от кори. 14 ноября прививку получили 17 школьников, а сегодня планируется привить еще 10 человек.

Подпишитесь
8 лет тюрьмы и 22 миллиона штрафа. Омский суд вынес приговор Марине Степановой
Вчера, 10:08
Доставайте валенки! Омскую область в ближайшие сутки накроет сильнейший снегопад
Сегодня, 06:40
Стоит поторопиться. На Новый год и праздники в Омске расхватали большинство коттеджей
Сегодня, 09:07
Шок. В больницу не ходил. Житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки
Сегодня, 05:56
Для художников, музыкантов и актеров. В Омске планируют создать творческий вуз
Сегодня, 06:40
Праздник к нам приходит. Где на омском Левобережье откроются елочные базары
Сегодня, 07:14