Школу Нижневартовска отправили на дистант из-за вспышки кори

В целях профилактики более 50 школьников и педагогов из 43 классов перевели на дистанционное обучение до 2 декабря. По рекомендации Роспотребнадзора в школе номер 17 был введен утренний фильтр для выявления людей с признаками заболевания. Врачи городской детской поликлиники проводят вакцинацию детей, которые не были привиты от кори. 14 ноября прививку получили 17 школьников, а сегодня планируется привить еще 10 человек.