Съели глаза, покусали уши. В Омской области нашли изъеденный грызунами труп женщины

По предварительной оценке экспертов, женщина умерла от переохлаждения. Как сообщили Городу55 в СУ СК РФ по Омской области, признаков насильственной смерти на теле не нашли. Глаза при этом были съедены грызунами. Также следы укусов обнаружили на ушах. По данному факту следователи запустили проверку.