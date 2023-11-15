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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

иллюстрация

Съели глаза, покусали уши. В Омской области нашли изъеденный грызунами труп женщины

15 ноября 2023, 08:33
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области нашли изъеденный грызунами труп пенсионерки

Следователи проводят проверку по данному факту, но следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

В поселке Боровое (Исилькульский район) пару дней назад был найден труп 63-летней женщины. Его обнаружили в квартире пенсионерки. Как оказалось, ее тело глодали грызуны.

По предварительной оценке экспертов, женщина умерла от переохлаждения. Как сообщили Городу55 в СУ СК РФ по Омской области, признаков насильственной смерти на теле не нашли. Глаза при этом были съедены грызунами. Также следы укусов обнаружили на ушах. По данному факту следователи запустили проверку.

Ранее Город55 писал об убийстве двух пожилых женщин. Их тела спустя три дня нашла родственница. Она забеспокоилась, так как те не отвечали на звонки.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Смерть#Новости#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
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