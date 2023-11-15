Съели глаза, покусали уши. В Омской области нашли изъеденный грызунами труп женщины

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В поселке Боровое (Исилькульский район) пару дней назад был найден труп 63-летней женщины. Его обнаружили в квартире пенсионерки. Как оказалось, ее тело глодали грызуны.
По предварительной оценке экспертов, женщина умерла от переохлаждения. Как сообщили Городу55 в СУ СК РФ по Омской области, признаков насильственной смерти на теле не нашли. Глаза при этом были съедены грызунами. Также следы укусов обнаружили на ушах. По данному факту следователи запустили проверку.
Ранее Город55 писал об убийстве двух пожилых женщин. Их тела спустя три дня нашла родственница. Она забеспокоилась, так как те не отвечали на звонки.