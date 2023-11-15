С 2024 года омичи смогут летать в Махачкалу прямыми рейсами

Первый рейс запланирован на 28 апреля 2024 года. Самолет отправится из аэропорта Махачкалы в 00:35 по местному времени и прилетит в Омск спустя 3 часа 25 минут, в 7:00. Обратный рейс состоится в 8:10 по омскому времени, самолет сядет в столице Дагестана в 8:45, время в полете увеличится на 10 минут.