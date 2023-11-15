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Стало известно, когда омичи смогут прямыми рейсам летать в Махачкалу

С 2024 года омичи смогут летать в Махачкалу прямыми рейсами

15 ноября 2023, 13:40
Фото: 1MI

Стало известно, когда омичи смогут прямыми рейсам летать в Махачкалу

С 28 апреля авиакомпания «Nordwind Airlines» запускает прямое авиасообщение из Омска в столицу Дагестана.

Первый рейс запланирован на 28 апреля 2024 года. Самолет отправится из аэропорта Махачкалы в 00:35 по местному времени и прилетит в Омск спустя 3 часа 25 минут, в 7:00. Обратный рейс состоится в 8:10 по омскому времени, самолет сядет в столице Дагестана в 8:45, время в полете увеличится на 10 минут.

Прямое авиасообщение из Махачкалы в Омск и обратно будет осуществляться в среду и воскресенье. Цена билета в эконом-класс без багажа составляет 11 781 рубль, с багажом — 14 881 рубль,

Напомним, что с 21 ноября авиакомпания «S7 Airlines» начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Омск — Иркутск. 21 ноября самолет вылетит из Иркутска в 21:40 по местному времени, а в 23:10 уже приземлится в омском аэропорту. Время в пути составит около 3,5 часов, а цена билета — 10 850 рублей.

Крупная авиакомпания запустит прямые рейсы из Омска в Иркутск
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