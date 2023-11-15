Приезжал за деньгами. Молодой омич украл у пенсионеров почти полтора миллиона

По предварительным данным, 19-летний парень вместе с компанией крал деньги у пожилых людей. Они звонили пенсионерам, рассказывая, что родственники тех якобы стали участниками тяжких аварий. Злоумышленники убеждали, что нужно передать сбережения, чтобы возместить причиненный ущерб и выделить их на другие цели. Когда жертвы соглашались, молодой человек лично приезжал к ним и забирал деньги. После этого он переводил краденное на счета, которые ему выдало «начальство». В качестве вознаграждения за работу омич получал не меньше 5 млн рублей.