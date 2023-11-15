Приезжал за деньгами. Молодой омич украл у пенсионеров почти полтора миллиона

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о вынесении приговора по уголовному делу в отношении молодого омича. Его признали виновным в мошенничестве (чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ).
По предварительным данным, 19-летний парень вместе с компанией крал деньги у пожилых людей. Они звонили пенсионерам, рассказывая, что родственники тех якобы стали участниками тяжких аварий. Злоумышленники убеждали, что нужно передать сбережения, чтобы возместить причиненный ущерб и выделить их на другие цели. Когда жертвы соглашались, молодой человек лично приезжал к ним и забирал деньги. После этого он переводил краденное на счета, которые ему выдало «начальство». В качестве вознаграждения за работу омич получал не меньше 5 млн рублей.
Так, в мае этого года от действий его мошеннической группы пострадали пять человек. Общий ущерб составил больше 1,3 млн рублей. Дело рассматривал Куйбышевский районный суд.
Фигурант дела частично признал вину. Ему назначили три года принудительных работ с удержанием ежемесячно в доход государства 10% из заработной платы. Также в пользу потерпевших с омича взыщут больше 1,3 млн рублей. Уголовное дело других соучастников выделено в отдельное производство. В прокуратуре рассказали, что расследование продолжается.