Плановый ремонт дворов на Сахалине и Курилах полностью выполнили в ноябре 2023 года

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В рамках задачи, которую поставил муниципальным образованиям губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, до конца декабря 2023 года в регионе приведут в порядок 4 тысячи подъездов в многоквартирных домах. Эта программа благоустройства пространств общего пользования будет действовать и в 2024 году: в районах нужно отремонтировать все подъезды и дворы, которые нуждаются в восстановлении. К слову, количество последних, приведенных на Сахалине и Курилах в порядок с начала 2023 года, уже более 1300.
В рамках еженедельного объезда губернатор Валерий Лимаренко проверил, как с ремонтом дворов и подъездов справляется Южно-Сахалинск. Глава региона посетил дом № 43а на улице Емельянова. Здесь в общедомовых пространствах уже закончили косметический ремонт: покрыли стены штукатуркой, окрасили перила, убрали провода электроснабжения и связи в кабель-каналы. Кроме этого, инициативные собственники самостоятельно выбрали эскизы и пригласили художников для росписи стен. Теперь каждый день, выходя из своих квартир, горожане видят сопки на фоне пламенеющего заката, а также парящие в небе воздушные шары.
«Мы сами выбирали этот пейзаж. У нас весь подъезд в нежных сиреневых тонах. Конечно, стало гораздо приятнее заходить домой. Надеюсь, что теперь каждый житель дома будет поддерживать порядок и красоту не только в своей квартире, но и снаружи», — поделилась южносахалинка Рита.
В островной столице к середине ноября 2023 года привели в порядок почти 1600 подъездов, что почти в три раза больше объема предыдущих отчетных лет. Управляющие компании Южно-Сахалинска активно включились в работу благодаря материальной поддержке в форме субсидий: им возмещают 50% затрат за косметический ремонт мест общего пользования в МКД. Это существенное подспорье для коммунальных организаций.
«Мы в несколько раз увеличили объемы ремонта, но работа по обновлению подъездов продолжится и зимой. В 2024 году постараемся сделать так, чтобы привести в порядок все нуждающиеся в этом подъезды и дворы не только в областном центре, но и в районах Сахалинской области. Наши мощности позволяют обеспечить все, чтобы каждый человек на островах жил в комфортных условиях», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
На островах до конца 2023 года предстоит преобразить 4 тысячи подъездов, половина из которых находится в Южно-Сахалинске. В Корсаковском, Холмском, Долинском и Углегорском районах отремонтировали более чем по 200 подъездов. Работа в этом направлении продолжится и в 2024 году. На Сахалине и Курилах должны привести в порядок еще более 2700 таких объектов. Как рассказал первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук, только в островной столице уже запланировали обновление более тысячи объектов.
«К мероприятиям активно подключаются управляющие компании и жители города. Южносахалинцы сами проявляют интерес к тому, чтобы поддерживать чистоту и порядок в подъездах, менять пространство вокруг себя. Для инициативных горожан предусмотрена грантовая поддержка муниципалитета, а управляющие компании могут воспользоваться субсидией из областного бюджета. Благодаря комплексной работе облик мест общего пользования значительно улучшился, что способствует повышению комфорта проживания граждан», — отметил Андрей Ковальчук.
Областной центр также выполнил рекордные объемы по ремонту придомовых территорий: в порядок привели 605 дворов. В 2024 году текущий ремонт охватит еще более 630 дворовых территорий на Сахалине и Курилах. Все работы проводят в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», который ранее инициировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.