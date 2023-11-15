Пешеход погиб на месте. В Омской области пассажирский автобус сбил мужчину

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Накануне, 14 ноября, около 23 часов в Большереченском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
По предварительным данным, 57-летний водитель за рулем пассажирского автобуса Higer ехал по трассе Омск-Тара и в районе 221-го километра сбил мужчину, который стоял на дороге.
В результате аварии 38-летний пешеход погиб на месте. В салоне автобуса в момент ДТП находились 32 пассажира, никто из них не пострадал.