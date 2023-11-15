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Пешеход погиб на месте. В Омской области пассажирский автобус сбил мужчину

15 ноября 2023, 05:19
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области пассажирский автобус насмерть сбил пешехода

ДТП произошло в Большереченском районе на трассе Омск-Тара.

Накануне, 14 ноября, около 23 часов в Большереченском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

По предварительным данным, 57-летний водитель за рулем пассажирского автобуса Higer ехал по трассе Омск-Тара и в районе 221-го километра сбил мужчину, который стоял на дороге.

В результате аварии 38-летний пешеход погиб на месте. В салоне автобуса в момент ДТП находились 32 пассажира, никто из них не пострадал.

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