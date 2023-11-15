Ограничения действовали 1,5 года. В Омской области отменили карантин по лейкозу коров

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В Калачинском районе Омской области отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота, который действовал почти полтора года. Соответствующий приказ 13 ноября подписал начальник Главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко.
Два очага заражения нашли в начале июня прошлого года в деревне Розенталь. На территории населенного пункта был запрещен ввоз и вывоз животных, посещение хозяйств посторонними людьми. Также в карантинной зоне нельзя было проводить сельскохозяйственные ярмарки.
Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, из-за которых у животных образуются опухоли в органах и тканях.
Ранее Город55 сообщал, что в Марьяновском районе Омской области ввели карантин из-за сальмонеллеза животных. Очаг заражения нашли на ферме «Овцевод» рядом с деревней Усовка.