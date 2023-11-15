Ограничения действовали 1,5 года. В Омской области отменили карантин по лейкозу коров

Два очага заражения нашли в начале июня прошлого года в деревне Розенталь. На территории населенного пункта был запрещен ввоз и вывоз животных, посещение хозяйств посторонними людьми. Также в карантинной зоне нельзя было проводить сельскохозяйственные ярмарки.