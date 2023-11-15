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Нечестная игра: почему не стоит навязывать брак из-за беременности

Нечестная игра: почему не стоит навязывать брак из-за беременности

15 ноября 2023, 08:02
Зачем навязывать мужчине брак из-за беременности — предостерегает ясновидящая, такие манипуляции ведут к обману и разрушению семьи, а ребенок страдает от отсутствия любви и вырастает несчастным.

Некоторые женщины, стремясь выйти замуж, используют нечестные методы и часто скрывают от партнера, что они беременны. Они надеются, что это заставит несговорчивого жениха согласиться на брак. Но такой подход к семейному счастью является неправильным, утверждают эксперты в области эзотерики, потому что доверие и любовь основаны на искренности.

Ясновидящая Инесса Алиева объяснила, почему нельзя принуждать мужчину к браку из-за беременности. По ее словам, такие манипуляции могут разрушить не только жизнь будущей матери, но и повлиять на жизнь еще не родившегося ребенка.

«Никогда не стоит прибегать к таким манипуляциям. Во-первых, мужчина может отказаться от брака, и тогда женщина может принять решение об аборте, что является серьезным грехом. Во-вторых, возникают подозрения у будущего отца, что ребенок не является его. В любом случае, обман никогда не приводит к счастью», — заявила Алиева в интервью «Подмосковье сегодня».

Согласно мнению ясновидящей, даже еще не родившийся ребенок может почувствовать, что он используется как средство для достижения цели.

«Какая будет судьба у такого ребенка? Он будет чувствовать отсутствие любви со стороны матери, если планы не осуществятся, или отсутствие любви со стороны отца, если его насильно втиснули в эту ситуацию. Такой обман создает ненависть и полностью разрушает судьбу ребенка. Это очень серьезный кармический поступок. Нет такого понятия, как счастливая беременность из расчета», — заключила ясновидящая.

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