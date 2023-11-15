Нечестная игра: почему не стоит навязывать брак из-за беременности

«Какая будет судьба у такого ребенка? Он будет чувствовать отсутствие любви со стороны матери, если планы не осуществятся, или отсутствие любви со стороны отца, если его насильно втиснули в эту ситуацию. Такой обман создает ненависть и полностью разрушает судьбу ребенка. Это очень серьезный кармический поступок. Нет такого понятия, как счастливая беременность из расчета», — заключила ясновидящая.