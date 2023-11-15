Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Круглый стол по вопросам этики в работе с искусственным разумом прошел на Сахалине

15 ноября 2023, 09:58
В Сахалинской области эксперты цифровизации, IT-сообщества, представители власти и студенты обсудили этические вопросы взаимодействия с искусственным интеллектом. Допустимые принципы работы с нейросетью стали ключевой темой мероприятия.

Круглый стол в Южно-Сахалинске стал площадкой для обмена мнениями и опытом в сфере ИИ. Эксперты-теоретики, практики, будущие специалисты IT-индустрии и представители власти обсудили возможности и риски использования нейросетей в таких важных сферах, как медицина, кибербезопасность, манипуляция информацией, труд и занятость. В повестку дня также включили вопросы внедрения ИИ и его возможного влияния на кадровый рынок Сахалинской области — в частности, замены рабочих мест и создания новых.

Сегодня искусственный интеллект уже используют врачи островного региона — нейросетями помогает им анализировать результаты ЭКГ и рентген-снимков пациентов Сахалинской области. Система дает рекомендательные характеры, но принять решение и поставить окончательный диагноз все же должен человек.

Фото: Правительство Сахалинской области

«Особое внимание мы уделили вопросам этики и безопасности в разработке и использовании ИИ. Участники обсуждали, как обеспечить прозрачность и ответственность при использовании моделей искусственного интеллекта, а также разбирались, какие меры безопасности необходимо предпринять для защиты данных и приватности пользователей», — поделился министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

Искусственный разум сегодня является важным инструментом для работы с информацией, и следующий этап его развития — принятие решений самостоятельно. Однако, как согласились участники круглого стола, важные или спорные моменты все же должны оставаться ответственностью человеческого профессионализма.

Подпишитесь
8 лет тюрьмы и 22 миллиона штрафа. Омский суд вынес приговор Марине Степановой
Вчера, 10:08
Доставайте валенки! Омскую область в ближайшие сутки накроет сильнейший снегопад
Сегодня, 06:40
Стоит поторопиться. На Новый год и праздники в Омске расхватали большинство коттеджей
Сегодня, 09:07
Шок. В больницу не ходил. Житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки
Сегодня, 05:56
Для художников, музыкантов и актеров. В Омске планируют создать творческий вуз
Сегодня, 06:40
Праздник к нам приходит. Где на омском Левобережье откроются елочные базары
Сегодня, 07:14