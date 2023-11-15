Как выбрасывать токсичных людей из своей жизни

Эксперт по коучингу и бизнес-консультации Милана Вальмонт рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как привлечь в свою жизнь больше позитивных моментов. По ее мнению, очень важно обратить внимание на окружающий мир, а не зацикливаться только на себе.