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Published Сегодня, 08:08

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Updated Сегодня, 08:10

Как выбрасывать токсичных людей из своей жизни

Как выбрасывать токсичных людей из своей жизни

15 ноября 2023, 08:08
Фото: Midjourney
Чтобы притягивать в свою жизнь только позитивные события, необходимо следить за своим окружением, избегать токсичных людей и отношений, осуществлять мысленную гигиену, медитировать и убирать негативные мысли из головы.

Чтобы достичь счастья, необходимо обращать внимание не только на свое настроение, мысли и желания, но и внимательно рассмотреть свое окружение. Возможно, преградой могут стать отрицательные люди вокруг.

Эксперт по коучингу и бизнес-консультации Милана Вальмонт рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как привлечь в свою жизнь больше позитивных моментов. По ее мнению, очень важно обратить внимание на окружающий мир, а не зацикливаться только на себе.

«Весь мир — это отражение. Если мы считаем, что мир ужасен, жизнь очень тяжела, а вокруг нас только обманщики и негодяи, то мы будем притягивать к себе подобных людей и ситуации», — объяснила Вальмонт.

Она уверена: чтобы привлекать в свою жизнь приятных людей и радостные моменты, необходимо очистить свой разум. «Иногда помогает медитация, которая успокаивает ум и устраняет тревогу. Очень важно правильно выбирать своих друзей. Нужно безжалостно избавляться от токсичных, критикующих людей, а также тех, с кем вам некомфортно», — заявила Вальмонт.

Если позволить таким людям играть главную роль в вашей жизни, они начнут забирать у вас энергию и приносить негатив. Окружение должно мотивировать, вдохновлять, принести тепло и поддержку. И только в таком случае позитивные изменения не заставят себя ждать, заключила эксперт.

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