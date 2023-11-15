Исследователи доказывают наличие лугов и саванн в Европе

Однако результаты нового исследования ставят под сомнение эту теорию. Исследователи пришли к выводу, что только половина Европы могла быть покрыта лесами, а остальная часть состояла из лугов и саванн. Данные ученых опубликованы в журнале Science Advances. Сообщается, что для получения результатов, группа проанализировала образцы пыльцы, собранные на многих раскопках по всей Европе.