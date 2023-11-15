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Исследователи доказывают наличие лугов и саванн в Европе

15 ноября 2023, 10:59
Группа экологов, биологов, географов и геологов провела исследование, которое опровергает предыдущее мнение о том, что Европа была полностью покрыта лесами, пишет Pravda.Ru.

Как сообщает «Российская газета», авторы исследования представили свидетельства, указывающие на то, что Европа в период последнего «межледниковья» имела иной облик.

Согласно распространенной теории, от 116 000 до 129 000 лет назад континент был плотно заросшим лесами, почти до прихода современного человека.

Однако результаты нового исследования ставят под сомнение эту теорию. Исследователи пришли к выводу, что только половина Европы могла быть покрыта лесами, а остальная часть состояла из лугов и саванн. Данные ученых опубликованы в журнале Science Advances. Сообщается, что для получения результатов, группа проанализировала образцы пыльцы, собранные на многих раскопках по всей Европе.

Для анализа использовалась компьютерная модель REVEAL, разработанная специально для учета окружающей среды, включая количество пыльцы разных видов растений.

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