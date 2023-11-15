Исключение быстрых углеводов из рациона диабетиков: что нужно знать

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Он отметил, что диабетикам следует ограничивать потребление сладких продуктов и продуктов, которые могут повысить уровень сахара в крови, однако это не означает полного отказа от сладкого.
Врача акцентировал внимание на том, что некоторые сладкие фрукты, такие как яблоки, груши, мандарины, апельсины, абрикосы, персики, киви и ягоды, содержат «медленные углеводы», которые оказывают меньшее влияние на уровень сахара в крови благодаря их более длительному перевариванию. Поэтому такие фрукты можно безопасно включать в рацион, поскольку они содержат витамины и полезные микроэлементы.
Однако, Тяжельников рекомендует исключить из рациона быстрые углеводы, такие как сахар, сиропы, сладкие газированные напитки, сладкие фрукты (виноград, бананы, инжир), арбуз, черешня, фруктовые соки, конфеты и сладости. Он подчеркнул важность учета гликемического индекса каждого продукта и общего потребления углеводов.
В связи с этим, Тяжельников упомянул о «Школе диабета», где специалисты учат составлять диету с учетом содержания углеводов по таблице хлебных единиц (ХЕ). Хлебная единица используется для определения количества углеводов в продуктах, и норма для диабетиков обычно не превышает 20 ХЕ в день.