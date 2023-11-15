Исключение быстрых углеводов из рациона диабетиков: что нужно знать

Врача акцентировал внимание на том, что некоторые сладкие фрукты, такие как яблоки, груши, мандарины, апельсины, абрикосы, персики, киви и ягоды, содержат «медленные углеводы», которые оказывают меньшее влияние на уровень сахара в крови благодаря их более длительному перевариванию. Поэтому такие фрукты можно безопасно включать в рацион, поскольку они содержат витамины и полезные микроэлементы.